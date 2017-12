Mi lesz a magyar bankokkal 2018-ban? Megszólalt a kilenc vezér

OTP, K&H, UniCredit

Bencsik László vezérigazgató-helyettes, OTP

David Moucheron vezérigazgató, K&H

Patai Mihály elnök-vezérigazgató, UniCredit

1. A 2017-es év kiemelkedően sikeres volt a magyar gazdaság egésze, és ennek köszönhetően a bankszektor szempontjából is. Idén a gazdasági növekedés már egyértelműen megjelent a hitelkereslet bővülésében is. Ezzel párhuzamosan a magyar bankszektor helyzete jelentősen javult. A dinamikus hitelállomány-növekedés mellett a jövedelmezőség is kedvezőbb lett, alapvetően a korábban megképzett céltartalékok felszabadítása miatti egyszeri eredménynek köszönhetően. Az idei év az OTP Bank számára több szempontból is eredményes volt. Fontos piacainkon mindenhol megőriztük vagy javítottuk a jövedelmezőségünket, a csoportszintű tőkearányos jövedelmezőség ismét a 20%-ot közelíti. A hitelállományok növekedése új lendületet kapott, a növekedés az akvizíciók hatása nélkül is kétszámjegyű. A részvényárfolyam lényegében elérte a válság előtti történelmi csúcsot, ami az európai bankrendszer egészében egyedülállónak mondható. A következő év, évek optimizmusra adnak okot, arra számítunk, hogy folytatódik a gyors növekedés, aminek teret nyit a jelenleg még alacsony hitelpenetráció is. Az OTP Bank menedzsmentje továbbra is elkötelezett a régiós jelenlét erősítése, a nemzetközi vállalatcsoport fejlesztése iránt. Az organikus növekedést több sikeres akvizíció egészítette ki, a horvát Splitska után a szerb Vojvodjanska bank is az OTP Csoport tulajdonába került. Az integrációs feladatok sikeres megvalósítása nagy feladatot jelent, célunk, hogy az érintett bankok ügyfelei és munkatársai számára a változások egyértelműen pozitívak legyenek.2. Az OTP Bank számára a két legnagyobb feladatot és egyben lehetőséget a digitális átalakulás és az akvizíciók jelentik. A 2015-ben elindított Digitális Transzformációs Program eredményeként számos fejlesztés érett be az idei évben. Ezek közül kiemelkedik a több mint 600 ezer OTP-s ügyfél számára elérhető, teljesen online igényelhető személyi kölcsön, valamint a bármilyen pénzintézet által kibocsátott bankkártyával végezhető érintéses mobilfizetés, amely a már 400 ezer ügyfelünk által használt Simple alkalmazás részeként áll rendelkezésre. Nagy sikernek tartjuk, hogy egyre több ügyfelünk ismeri fel a rugalmasan, akár az internetbankon keresztül is változtatható számlacsomagunk előnyeit: a személyre szabhatóságnak köszönhetően több mint 250 féle számlacsomag állítható össze, az egyéni szükségletnek és élethelyzetnek megfelelően. A vállalkozások számára az OTP eBiz szolgáltatását szeretném kiemelni, melyen keresztül sokrétű pénzügyi és ügyviteli szolgáltatást tudunk nyújtani integráltan, online módon. Mindeközben fióki szolgáltatásainkat is fejlesztjük a digitalizáció szellemében. Az újonnan bevezetett digitális aláírópad a papírmentes működést szolgálja, a készpénzbefizetést pedig okosATM-ek teszik még kényelmesebbé. Az innováció a jövő évben tovább folytatódik, ismét számos új szolgáltatással járunk ügyfeleink kedvében. Több mint 50 digitális projektünk van folyamatban, amelyekkel egyrészt szolgáltatásainkat fejlesztjük, másrészt a törvényi kötelezettségeknek felelünk meg. A banki szolgáltatások fejlesztése mellett igyekszünk aktívan hozzájárulni a magyarországi innováció és a digitális szektor fejlesztéséhez is. Digitális Kockázati Tőkealapot indítottunk a PortfoLion kezelésében, illetve egy akcelerátorprogramot is működtetünk a finn Nestholma közreműködésével. Az OTP Csoport egyre tekintélyesebb regionális cégcsoporttá fejlődik, nem csupán Magyarországon, hanem nyolc másik országban is meghatározó szereplővé válik. Erős tőkehelyzetünk lehetővé teszi, hogy az organikus növekedés mellett újabb akvizíciók révén is növekedjünk. A régióban tovább keressük azokat a bankvásárlási lehetőségeket, amelyek elősegítik pozíciónk erősítését. Mindemellett a folyamatban lévő akvizíciók 2018-ban is sok feladatot adnak majd számunkra. Ezzel is élen járunk Európában, hiszen kevés a banki tranzakció, így az OTP Csoport egyedülálló képességre és szaktudásra tesz szert a sorozatos felvásárlások és integrációk révén.3. Izgalmas időszakot élünk. Meggyőződésem, hogy az a sok koncentrált erőfeszítés és rengeteg - anyagi és szellemi - befektetés, amit digitális fejlesztésekre fordítunk, hosszú távon is biztosítani fogja az OTP Csoport regionális piacvezető pozícióját. Mindeközben a fióki szolgáltatásainkat is továbbfejlesztjük. Hiszen a személyes ügyfélkapcsolat továbbra is meghatározó, ügyfeleink részéről nagy igény van kollégáink, szakmailag magasan felkészült tanácsadó munkájára. Vannak olyan bankok, amelyek a fiókok bezárásával próbálnak költséghatékonyak maradni, ezzel szemben mi abban hiszünk, hogy a magas szintű, az ügyfelek kényelmét és elégedettségét szolgáló fióki szolgáltatások a jövőben is meghatározó elemét fogják jelenteni egy sikeres univerzális bank működésének. Ahogy változik a bankszektor, úgy az ügyfelek tudatosságában és ismeretszintjében is fejlődésre van szükség. Magyarország legnagyobb, vezető bankjaként komoly felelősségünk és feladatunk van a pénzügyi oktatásban, a tudatos fogyasztói attitűd fejlesztésében. Ahogy eddig, úgy a 2018-as évben is jelentős erőforrásokat fordítunk erre az OTP Fáy András alapítvány által létrehozott és üzemeltetett OK Oktatási Központunkon és az Alapítvány egyéb programjain keresztül. Az elmúlt öt évben Magyarországon több mint 100 ezer diák kapott ingyenes, félnapos, élmény alapú pénzügyi oktatást az Alapítványtól, 2017-ben pedig megkezdte működését a bukaresti oktatási központunk is. Az OK Program sikerét számos nemzetközi elismerés jelzi, legutóbb a Finn Nemzeti Oktatási Ügynökség kiváló minősítése erősítette meg, hogy a pénzügyi ismeretek terjesztésében is jó úton járunk.1. A K&H stabil üzleti és pénzügyi teljesítményt nyújtott az év első három negyedévében. Új hitelkihelyezésünk az év első kilenc hónapjában az előző évhez viszonyítva közel 80%-kal nőtt, így a piacnál is gyorsabban tudtunk növekedni. Ez naponta több mint 1 milliárd forint új hitelösszeg kihelyezésének felel meg, amelynek segítségével naponta közel 100 háztartást, illetve a kkv és nagyvállalati ügyfélkörünkben napi 10 projektet tudtunk finanszírozni ebben az évben. Ezzel egyértelműen betöltjük a gazdaság támogatásában játszott szerepünket. Ez az év azért is különleges a számunkra, mert idén ünnepeljük magyarországi jelenlétünk 30. évfordulóját. Egy ilyen évforduló a legjobb alkalom arra, hogy egyrészt külön köszönetet mondjunk minden kollégánknak ügyfeleink elkötelezett kiszolgálásáért, másrészt ügyfeleinknek is megköszönjük a belénk vetett töretlen bizalmat. Végül pedig külön büszkék vagyunk arra, hogy idén újra - immár hatodik alkalommal - mi kaptuk meg "az Év Bankja Magyarországon" címet, és szolgáltatáskategóriában az “Az Év Biztosítója" díjat is kiérdemeltük. Hiszünk abban, hogy a K&H szilárd alapokon áll ahhoz, hogy 2018-tól a következő években is sikeres maradjon. Egyértelmű, hogy az egész bankszektor nyereséges volt 2017-ben. Azonban fontos megjegyezni, hogy ebben az eredményben nagy szerepet játszottak az egyszeri tételek, különösen a céltartalékok felszabadítása. Ez a nyereségességi szint ezért hosszú távon nem tartható fenn, ahogyan erre a portfolio.hu nemrégiben végzett elemzése is rámutatott.2. A bankszektornak kétféle kihívással kell szembenéznie. Az egyik ciklikus természetű, ilyen a munkaerőhiány és az alacsony kamatkörnyezet. A másik kihívás inkább strukturális jellegű - itt különösen ügyfeleink igényeinek gyors változására kell gondolnunk a digitális világban. Ez gyors és folyamatos alkalmazkodást kíván tőlünk, mert ügyfeleink újabb és újabb elvárásainak csak így tudunk megfelelni. Ezért most és a következő években is ez lesz erőfeszítéseink és befektetéseink fő célpontja. A K&H-nak 2017 a fejlődésről, és ugyanakkor a mobilbanki és az e-banki alkalmazás funkcióinak egyszerűsítéséről szólt. Új szolgáltatásokat vezettünk be, így az ujjlenyomatos azonosítást a mobilbankban, magasabb szintű digitális funkciókkal állunk a befektetési portfólióval rendelkező ügyfeleink rendelkezésére, legutóbb pedig útjára indítottuk mobil fizetési megoldásunkat, aminek segítségével ügyfeleink az üzletekben bankkártyájuk mellőzésével, egyszerűen mobiltelefonjuk terminálhoz történő érintésével fizethetnek. Az elmúlt négy évben 6 milliárd forintot fektettünk digitalizációba, és ez a következő években is ugyanígy folytatjuk majd.3. Ha rövid és középtávra tekintünk előre, a jelenlegi jó gazdasági környezet velünk marad, ami fellendíti majd a GDP növekedését, a fogyasztást és a beruházásokat, valamint erősíteni fogja a fogyasztók bizalmát. Ezért a lakossági hitelezésben a jelenlegi magas növekedési ütem folytatódására számítunk, de a vállalati és a kkv-hitelezésben is ez várható, különösen mivel növekszenek a bérek, és a kamatok történelmileg is alacsony szinten vannak, valamint a vállalatok számos ágazatban beruházásokkal készülnek a jövőre, így alkalmazkodva az újabb változásokhoz. A másik oldalon azonban a költségeket szigorúan szinten kell tartanunk, mivel az erős verseny nyomás alatt tartja majd a marzsokat. Mindeközben a digitális megoldásokba történő folyamatos beruházás szükségessé teszi, hogy az üzleti területről szabadítsunk fel erőforrásokat.1. A 2017-es év -az előzőhöz hasonlóan - szerény, de javuló eredményeket hozott a bankszektor számára. A piaci szereplők többsége a növekedés útjára lépett és javította profitabilitását. A szektorszintű javuló eredményekhez hozzájárult az ország gazdasági növekedése, a kiszámíthatóbb szabályozói környezet és a változatlanul kiegyensúlyozott kapcsolat a kormánnyal és a jegybankkal.Ami az UniCredit Bankot illeti, folytatjuk menetelésünket a profitábilis növekedés sugárútján.2. A legfontosabb kihívás a szektor számára a tartósnak ígérkező alacsony kamatkörnyezet. Ugyanakkor a gazdaság markáns növekedési pályára állt; a makro-közgazdasági mutatók (központi költségvetés, fizetési és külkereskedelmi mérleg) kedvezőek, ami lehetővé teszi a bankpiaci szereplők számára, hogy kompenzálják az alacsony kamatkörnyezet hatását.3. A szektor egésze dolgozik a digitális bankolás kiépítésén, itt várható a legtöbb nyitás, innováció. A lakossági hitelezésben várhatóan marad az emelkedő trend, a lakáshitelezés terén megnő majd a fix kamatozású, hosszú lejáratú termékek jelentősége. Az UniCredit Bank eredményei igazolják a multinacionális, valamint a nemzetközi munkamegosztásba bekapcsolódó magyar vállalatokra, a kis- és középvállalkozásokra, valamint az affluens ügyfélkörre összpontosító a stratégiai irány sikerét. Ezen az úton megyünk tovább.