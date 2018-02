Micsoda? Ilyen olcsó az OTP?

Frissítette modelljét az HSBC, az elemzőház most már szerepelteti benne az OTP nemrég megvásárolt szerb és román bankját is, ez a hatás azonban nem módosítja érdemben az OTP profitját a következő években.Az HSBC arra számít, hogy a nettó kamatmarzs továbbra is nyomás alatt lehet, mivel Magyarországon az alapkamat emelése 2020-ig nincs napirenden, az orosz jegybank pedig 2019-ig csökkentheti az alapkamatot, ráadásul a hitelkamatok az OTP több piacán is nyomás alatt állnak. Ezzel szemben viszont a hitelvolumenek bővülnek, emiatt a nettó kamatbevétel mérsékelten emelkedhet, és mivel az HSBC a díjbevételek alakulásával kapcsolatban is optimistább lett, az elemzőház szerint az OTP bevételei 4 százalékkal nőhetnek 2018-ban.A költségek tovább emelkedhetnek az OTP-nél, a tavalyi negyedik negyedévben a marketingköltségek és a bónuszok miatt megugorhattak az operatív költségek, ennél viszont fontosabb, hogy a személyi, az informatikai, valamint az akvizíciókkal kapcsolatos költségek a következő években tovább emelkedhetnek. A régióban magas lehet a bérinfláció, az HSBC Magyarországon 10, Oroszországban 7, Romániában 6, Ukrajnában pedig 20 százalékos béremelkedésre számít 2018-ban.Az elemzőház 2018-as profitvárakozása alapján az OTP P/E-alapon 20 százalékos diszkonton forog a legközelebbi régiós bankokhoz képest, az osztrák bankokhoz képest viszont 3 százalékos prémiumon. A szövegben P/BV alapon már nem is hasonlítják össze az OTP-t más bankokkal, a magyar bank 2 körüli P/BV értékével nehéz lenne vételre ajánlani az OTP-t.A célárat 12 100 forintról 12 900 forintra emelte az HSBC, az ajánlás vétel. Az új célár 10,7 százalékkal magasabb, mint a piaci árfolyam. Az OTP papírjait 11 elemző ajánlja vételre, 3 tartásra, míg 2 elemző ajánlja eladásra. A legfrissebb ajánlások alapján a célárak átlaga 10 941 forint, amely közel 6 százalékkal alacsonyabb, mint a jelenlegi árfolyam. Az HSBC a mostani ajánlásával az egyik legoptimistább az OTP-re. A Reuters adatbázisa szerint az OTP-re a legmagasabb, 13 200 forintos célárfolyamot a VTB Capital adta.