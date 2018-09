Miért az OTP a legnagyobb kedvenc?

Erős régiós makro

Nagy kedvenc az OTP

az árfolyam esése jó vételi lehetőség,

Azért vannak más kockázatok is

A Morgan Stanley alapvetően optimista azoknak az országoknak a várható makrogazdasági pályájával kapcsolatban, amelyekben jelen van az OTP. A feltörekvő piacok egyértelműen nyomás alatt állnak, de a feltörekvőkön belül jelentős különbségek vannak, például a magyar, cseh román lengyel és a török, dél-afrikai országcsoportok között., a magas külső adósság miatti sérülékenységgel kapcsolatos aggodalmak eltúlzottak. A Morgan Stanley szerint a befektetők alábecsülik a Magyarországban rejlő lehetőségeket, miközben túlbecsülik a növekedési potenciált Szlovákiában és Csehországban. Az elemzőház makroközgazdászai úgy látják, hogy bár Magyarországon és Lengyelországban jövőre lassulhat a gazdasági növekedés, Romániában, Csehországban és Szlovákiában pedig már látszanak is a lassulás jelei, idén és még jövőre is trend feletti lesz a növekedés ezekben az országokban.Az elemzőház azt is megemlíti, hogy, mivel szerintük a külső adósságot érdemes tisztítani a vállalatcsoporton belüli hitelekkel is, amivel jóval alacsonyabb külső adósság/GDP-hányados adódik a régió országaira, Magyarország esetében 106-ról 62 százalékra esik a hányados a tisztított adatot használva. Tehát nem is ez a legfontosabb kockázat, ennél fontosabb a kamatszint alakulása, főként azokban az országokban, mint Magyarországon, ahol a jegybank elkötelezett az alacsony kamatok mellett, ezért is van azon a véleményen a Morgan Stanley, hogy a forint a régiós devizák között alulteljesítő lesz.Az euroövezet gazdasági lassulása vagy az olasz gazdasági kockázatokon túl az elemzőház szerint, a CEE régió országait, azon belül is Csehországot, Szlovákiát és Magyarországot sújtaná leginkább Európán belül, ha masszív vámokat vetnének ki az autóexportra, az Egyesült Államok által kivetett magas vámok leginkább Magyarországnak fájnának.A régió országaiban a pozitív makrogazdasági folyamatok támogatják a hitelpiac bővülését is, idén Magyarországon a leginkább támogató a környezet a banki hitelállományok bővüléséhez, sőt, 2019-2020-ban is azok között az országok között van Magyarország Romániával, Ukrajnával és Lengyelországgal, ahol erős lehet a hiteldinamika. A GDP-növekedés lassulásával párhuzamosan azonban a hitelállományok növekedésében is lassulás jöhet a 2018-as csúcshoz képest.Az OTP-nél a hitelportfólió minősége tovább javulhat, 2020-ig a kockázati költségek szintje tovább csökkenhet. Az OTP-nél a Morgan Stanley szerint 9 százalékkal nőhet évente átlagosan a hitelállomány a 2017-2020-as időszakban, ez 2 százalékkal magasabb, mint amire az elemzőház korábban számított, miközben az Ersténél a hitelportfólió évente csak 4, a Raiffeisennél pedig csak 2 százalék lehet. A Morgan Stanley várakozása szerint 2019-ben 15, 2020-ban pedig 6 százalékkal nőhet a hitelállomány, a jövő évi kiugró érték mögött részben a bolgár akvizíció hatása áll, de 2019-ben több piacon egyébként is magas lehet a hitelbővülés, például a magyar (+8%), a román (+8%) és a horvát (+7%) piacon is.Az OTP kitettsége jóval alacsonyabb az elemzőház által kevésbé vonzónak tartott országokban, mint az Erste vagy a Raiffeisen esetében, és jelen van a CEE régió azon országaiban, amelyek strukturálisan pozitív sztorik. A Morgan Stanley szerint pozitív, hogy relatíve kicsi az OTP kitettsége a szankciókkal sújtott Oroszországban, és a szabályozói környezet változása miatt kockázatosabbá váló Csehországban (itt konkrétan nincs is jelen az OTP) és Szlovákiában. Ez a gondolatmenet a célárakban is tükröződik, az OTP-célár 24 százalékkal, az Erstéé 21 százalékkal, a Raiffeisené pedig csak 14 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam.Az OTP részvényei 1,4-es P/TBV- és csupán 9-es 2020-as P/E-szorzón forognak, miközben 2019-ben a bank saját tőke arányos megtérülése kiemelkedően magas, 14 százalék lehet, ez alapján a Morgan Stanley szerint a befektetők alábecsülik a robosztus makrogazdasági trendeket, amik azokra az országokra jellemzőek, ahol az OTP jelen van. Az elemzőház szerint a feltörekvő piaci eladási hullám miatt átárazódtak az OTP részvényei is, defőként azért, mert az OTP piacai relatíve ellenállók más feltörekvő piacokhoz képest. Az elemzésben azt is megemlítik, hogy az OTP mostani árazása a nettó kamatmarzs és a hitelállomány bővülésének együttes összeomlását tükrözi, ami túlságosan pesszimista forgatókönyv ahhoz képest, amit az OTP menedzsmentje előre jelez, vagy ami a régiós bankszektor számaiból kiolvasható.Mivel a Morgan Stanley új, 12 800 forintos célára közel 24 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam, az elemzőház ajánlása felülsúlyozás. Az elemzőháznak egyébként három forgatókönyve van, az alap forgatókönyvben 12 800 forint a célár, a bull szcenárióban azonban már 17 200 forint, ami már 66 százalékkal magasabb, mint a piaci árfolyam, ebben a forgatókönyvben azzal számolnak, hogy az OTP a jelentős tőketöbbletét akvizíciókra fordítja majd, és elsősorban azokban az országokban terjeszkedik, ahol már jelen van, de piaci részaránya alacsony, ezzel javítva hatékonyságát, csökkentve a költség/bevétel-hányadost, összességében pedig növelve a bankcsoport profitját.A pozitívumok mellett az elemzőház megemlíti, hogy a, különösen az OTP-nél, amelyiknek a legnagyobb a kitettsége azokon a piacokon, ahol a bérek a legnagyobb mértékben emelkednek. Ez az oka annak is, hogy a Morgan Stanley csökkentette célárát az OTP-re, a legfrissebb elemzésükben ugyanis a 2018-2020-as időszakra a korábban vártnál 6 százalékkal magasabb nettó kamatbevétellel, de 11 százalékkal magasabb működési költségekkel számolnak, nagyrészt ennek tudható be, hogy a kumulált adózott eredmény 5 százalékkal alacsonyabb lehet, mint amit korábban előrejeleztek. Az Ersténél és a Raiffeisennél nagyjából szinten maradó működési költségekkel számolnak a következő évekre, az OTP-nél a nagy megugrást egyrészt az okozza, hogy az OTP több piacán kis részesedésű, nem hatékonyan működő bank, magasa kitettsége nagy bérinflációjú országokban, így Magyarországon és Romániában, ráadásul a devizák mozgása is kedvezőtlenül hat. Idén 60 százalékon tetőzhet a költség/bevétel-hányados, a következő években valamelyest csökkenhet a mutató értke, részben annak köszönhetően, hogy az akvizíciók után a horvát, a szerb és a bolgár operációban is költségszinergiákat aknázhat ki az OTP.Az elemzőház az erőteljes bérinfláción túl egyéb kockázatokat is felsorol az OTP-vel kapcsolatban. Ilyen például az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kereskedelmi háború eszkalálódása, mivel a CEE régióban, ezen belül Magyarországon is fontos a járműgyártás, amely miatt sérülékeny lehet, ha magas vámokat léptetnek életbe az autóexportra. De, ha ugyanis nem sikerül jelentősen csökkenteni a költségeket azokban az operációknál, ahol az OTP bankokat vett, akkor az nyomás alatt tarthatja a csoportszintű profitabilitást. Szintén fontos kockázatot jelenthet az, ha a makrogazdasági folyamatok megfordulnak, ami a kockázati költségek újabb emelkedését eredményezhetik.