Milliárdokat gombolnak le titokban ügyfeleikről az európai bankok

24,91 milliárd eurót költenek az EU lakosai és vállalatai különféle banki díjakra, melyből 18,85 milliárd eurót rejtett banki költséget tesznek ki - állítja a Consumer Intelligence nevű brit adatelemzési vállalat. Ebből mintegy 7 milliárd eurót a nem-eurozónába tartozó országok (vagyis többek közt Magyarország) lakosai költenek rejtett banki díjakra.Az ilyen költségek jelentős részét azok fizetik meg szerintük, akik nyaralni mennek. Az eurózónában 7,04 milliárd eurónyi átváltási díjat fizettek ki tavaly azok, akik pihenni indulnak; ezek jellemzően olyan rejtett, a devizaváltási árfolyamba épített költségek, melyeket az ügyfél csak közvetve lát.A kutatás egyébként rávilágít arra is, hogy a befektetések rejtett díjai miatt 250 millió dollárt, míg a kereskedés rejtett költségei miatt 2,92 milliárd dollárt buktak az EU-s fogyasztók és vállalatok.A Transferwise vélhetően azért rendelte meg ezt a tanulmányt, mert saját előnyüket akarják vele kidomborítani, a cég ugyanislényegében azzal foglalkozik, hogy egységes díjért cserébe középárfolyamon vált devizát, így gyakorlatilag olcsóbb szolgáltatást nyújt, mint a legtöbb bank. A startup marketingkommunikációjában korábban is élesen támadta a bankszektort; úgy vélik, a hagyományos pénzintézetek egyenesen lehúzzák az ügyfeleiket a rejtett díjakkal. Ennek ellenére akárcsak más fintechek, ők is egyre inkább nyitnak a bankokkal való partnerség felé , melyet főleg a pénzintézetek saját innovációi és a techcégek pénzügyi szolgáltatások felé való nyitása katalizál.