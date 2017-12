Milliárdos pofont jelent Trump adócsomagja néhány nagyvállalatnak

A Shell és a Barclays is figyelmeztette befektetőit arra, hogy az idei negyedik negyedéves eredményeiket az adóreformok miatt egyszeri tételek ronthatják. A Shell arra számít, hogy 2-2,5 milliárd dolláros egyszeri veszteséget okoz majd a csomag, a Barclays pedig 1 milliárd dolláros "büntetésre" számít. Korábban a Credit Suisse tájékoztatott egy 2,3 milliárd dolláros várható leírásról, amely miatt ismét veszteséges lehet a svájci bankóriás.A korábbi szabályok szerint az amerikai nagyvállalatok jelentősen csökkenteni tudták az adójukat azzal, hogy a múltbéli veszteségeikkel ellensúlyozni tudták a jövőbeli nyereségüket, erre viszont az új szabályok miatt nem lesz lehetőség.Az adócsomagnak egyébként főleg azokra a vállalatokra lesz hatása, amelyek a válság alatt masszív veszteségeket szenvedtek el: ilyen például a Bank of America, a Citigroup, az AIG és a Fannie Mae and Freddie Mac, összesen ezek a pénzügyi intézmények 50 milliárd dolláros leírással kell, hogy számoljanak.Donald Trump elnök és a republikánusok adóreformja egyébként 35%-ról 21%-ra csökkenti az amerikai társasági adót, mellyel az érintett cégek úgy vélik, hosszú távon jól járnak majd.