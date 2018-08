Milliók költési szokásait elemzi egy startup, imádják a bankok

Ez a bankok titkos fegyvere a digitális háborúban,

mondta Silvio Tavares, a Cardlinx Association vezérigazgatója. A pénzintézetek a megszerzett adatok alapján további kártyahasználatra tudják serkenteni ügyfeleiket, illetve bizonyos új termékek, szolgáltatások felé terelik őket.A bankoknak viszont óvatosnak kell lenniük azzal kapcsolatosan, hogy mennyire élnek vissza az ügyfelek bizalmával. Néhány napja kiderült, hogy a Facebook megkereste a bankokat azzal, hogy adatokat vásárolna tőlük, melyre az amerikai pénzintézetek heves közlemény-hadjárattal reagáltak arra, hogy semmilyen adatot nem osztanak meg a közösségi médiummal.Az olyan cégeknek, mint a Cardlytics viszont küldenek adatokat, igaz, anonim módon. Az elemzőcég tavaly 2000 pénzügyi intézmény, összesen 1500 milliárd dollárnyi tranzakcióját elemezte. Főleg azt próbálták kideríteni, hogy egyes termékekre bizonyos ügyfélcsoportok hogy reagálnának. Természetesen az ügyfelek dönthetnek úgy, hogy nem vesznek részt a programban, de kevesen tesznek így - vélhetően sokan nem is tudnak róla.A Cardlytics képes arra, hogy azonosítson például aktív utazókat, vagyis olyan embereket, akik sokat költenek hotelekre vagy repülőjegyre, majd elküldi az adatokat az Airbnbnek, amely meg tudja őket keresni egy ajánlattal. Cserébe a befolyt jutalék 4%-át megkapja az elemzőcég.A Cardlytics adatainak köszönhető többek közt a Bank of America BankAmeriDeals is, amely a kártyahasználatért cserébe kedvezményeket ad, nemrég pedig a JP Morgannel és a Wells Fargóval is megállapodást kötöttek. Februári IPO-ja óta több mint 50%-ot emelkedett a cég részvényeinek árfolyama, idén várhatóan 150 millió dollár lesz az árbevételük.