Mindenkit óva int az egyik legnagyobb bank részvényeitől a neves elemző

"Az emberek nem teljesen értik, mi a baj a Goldman Sachsszal. Az a baj, hogy egy hatalmas botrányban vettek részt Malajziában. Lényegében összeomlott a jogi megfelelési rendszerük" - mondta Bove a CNBC műsorán.A Goldman Sachs a történelem egyik legnagyobb korrupciós ügyébe, a maláj vagyonalap (1MDB) körüli botrányba keveredett bele. A bank három kötvénykibocsátáson keresztül segített összesen 6,5 milliárd dollárnyi összeggel felduzzasztani az alapot, melyből az ország prominens politikusai végül több milliárd dollárt tüntettek el. A maláj kormány most 7,5 milliárd dolláros kártérítést próbál behajtani az amerikai pénzintézeten. Erről itt írtunk:Bove szerint a botrány azt mutatja, hogy a pénzintézet menedzsmentje inkompetens vagy a rendszereik működése hibás."Egy hatmilliárd dolláros kötvénykibocsátást a társaság vezetésének is jóvá kellett hagynia. A vállalat nem tudja azt mondani, hogy a tranzakció nem került jóváhagyásra minden szinten. Helyette azt tudják mondani, hogy ők is áldozatául estek a helyzetnek, ez pedig csak úgy lehetséges, hogy a rendszereik nem voltak kellően hatékonyak" - fogalmazott Bove.A szakember szerint a botrány éveket és dollár milliókat jelent majd a Goldmannak, valószínűleg az amerikai hatóságok is részt vesznek majd a Goldman átvilágításában.A többi bankrészvénnyel kapcsolatosan a szakember megjegyezte, hogy többnyire alulárazottak, de egyelőre nem nevezné egyiket sem biztos befektetésnek. Bove szerint érdemes megvizsgálni a bankok hamarosan érkező gyorsjelentéseit, ezen belül is a hitelportfólióik minőségét.