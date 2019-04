Mit ér a bankár, ha nincs jó üzleti hírneve?

A jó üzleti hírnév fogalma

Mit vizsgál az MNB a jó üzleti hírnév megítélése során?

Az információk értékelése

Az érintett személy jogai

A döntés következményei

Összegzés

A jó üzleti hírnév az intézmény irányítására és tulajdonlására való alkalmasságot igazoló feltételeket foglalja magában. Ez a jogi definíció meglehetősen tág teret ad az értelmezésnek, de általában elmondható, hogy jó üzleti hírnévvel az rendelkezik, akinek szakmai hírneve kikezdhetetlen, személye szakmai-etikai szempontból is kifogástalan, tisztességes és befolyástól mentes. Mindezek ugyanis valószínűsítik, hogy leendő pozíciójában is megfelelő döntéseket fog hozni, képes lesz feladatának ellátására és döntéseiért felelősséget tud vállalni.A vezetőkkel és a tulajdonosokkal szemben vannak olyan objektív kritériumok (pl. büntetlen előélet), amelyek megléte alapfeltétel. A jó üzleti hírnév azonban ezen objektív szempontrendszeren túlmutató fogalom, mivel alapvetően a hatóság mérlegelésére van bízva, hogy mikor látja igazoltnak egy személy jó üzleti hírnevét és mikor nem.Röviden: mindent és bármit, ami releváns lehet.A jó üzleti hírnevet a kérelmezőnek kell bizonyítania és ehhez bármilyen eszközt felhasználhat. Ugyanakkor az MNB-nek is lehetősége van arra, hogy a tényállás felderítése és a megalapozott döntéshozatal érdekében a jelöltre vonatkozó valamennyi releváns információt összegyűjtse. Az MNB e bizonyítás megkönnyítése érdekében kidolgozott egy, az érintett személy szakmai előéletére (pl. munkahelyek, hatósági marasztalás, tulajdonosi részesedés) vonatkozó kérdőívet. A kérdőív így számos releváns (és az MNB által utólag ellenőrzött) információ forrása, de előfordulhat, hogy a jelölt egyéb módon (pl. korábbi munkáltatói referenciával) kívánja bizonyítani jó üzleti hírnevét. A kérdőívben szereplő információk azonban az értékeléshez nélkülözhetetlenek, így az egyéb igazolások inkább kiegészítő jelleggel használhatók fel.Az MNB emellett saját korábbi döntéseit is áttekinti, s bizonyos esetekben szükség lehet más hatóság (pl. NAV, ügyészség, bíróság, külföldi felügyelet) vagy a korábbi munkáltató megkeresésére, illetve a nyilvános információ források (pl. cégnyilvántartás) átvilágítására is.Az összegyűjtött információk értékelése minden esetben tényeken és megbízható forrásból származó adatokon alapul, melyet az MNB együttesen és összességében vesz figyelembe. Az esetlegesen felmerülő negatív információkat viszont alaposabban meg kell vizsgálni. Egy büntetőeljárás esetén például elsődlegesen nem a bűncselekmény minősítése, hanem az annak alapjául szolgáló tényállás elemzése befolyásolja a felügyeleti mérlegelést. Az MNB ilyenkor azt próbálja megítélni, hogy milyen szerepe volt az adott személynek a cselekmény elkövetésére és ennek milyen hatása van az üzleti megbízhatóságára. Önmagában tehát az a tény, hogy valakivel szemben büntetőeljárás van folyamatban, nem fogja automatikusan a jó üzleti hírnév hiányát jelenteni, de különös figyelmet igényel.Kiemelt súllyal eshet latba az MNB által korábbi hatósági eljárásban (bármelyik szektort érintően) megállapított nem megfelelő vezetői vagy beosztotti magatartás is. Ilyenkor vizsgálni kell többek között, hogy az illető közrejátszott-e a jogsértő gyakorlat kialakulásába, származott-e anyagi előnye a jogsértésből vagy megfizette-e a rá kiszabott bírságot.A jó üzleti hírnév megítélése során az MNB nem hagyatkozhat pusztán a jelölt által kitöltött kérdőív adataira és az általa beszerzett információkra. Mindig szükséges a feltárt tényeket a jelölt tudomására hozni, esetleges magyarázatát, álláspontját hozzávenni az értékelendő körülményekhez. Ezekkel lesz teljes a begyűjtendő adatok köre és megszülethet a végső döntés. Ha a jelölt meggyőzi az MNB-t arról, hogy a vizsgált cselekménynek nincs kihatása a jó üzleti hírnevére, az engedély megadható. Ellenkező esetben az MNB a határozatában mondja ki, hogy a kérelmező nem tudta bizonyítani a jó üzleti hírnevét. A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye, de amíg a bírósági eljárás zajlik, addig a jelölt nem töltheti be a posztot, illetve nem lehet az intézmény tulajdonosa.A vezetők és tulajdonosok engedélyezésének egyik feltétele a jó üzleti hírnév megléte. Aki nem tudja ezt bizonyítani, annak az MNB a vezető állású személy megválasztására vagy a tulajdon megszerzésére vonatkozó kérelmét elutasítja. A vezető elutasítása esetén az intézménynek új vezetőt kell jelölnie a pozícióra, míg a tulajdonszerzés elutasításánál a kérelmező nem szerezhet részesedést az adott intézményben.Mindkét esetben felmerül azonban a kérdés, hogy meddig marad fenn a jó üzleti hírnév hiánya és mikortól pályázhat újra az illető intézményvezetői vagy tulajdonosi pozícióra. A jogszabály nem ad támpontot, így itt is az MNB mérlegel. Bár az MNB formális döntése határozatlan időre szól, annak hatása - kirívóan súlyos eseteket kivéve - nyilvánvalóan nem tarthat örökké. Ha az érintett szeretne később vezető vagy tulajdonos lenni egy intézményben, akkor az intézménynek, illetve a leendő tulajdonosnak újabb kérelmet kell előterjesztenie. Az MNB ilyenkor ugyanazt az eljárást folytatja le, mint korábban, de kiemelt figyelmet szentel az "elmarasztaló" döntést követő időszakban végzett tevékenységnek, szakmai munkának. Nincs általános gyakorlat ezen időszak hosszára, de a mentesítés valószínűleg minden esetben csak évekkel később következhet be.A jó üzleti hírnév megítélése nem fekete-fehér, nem alapulhat érzelmeken, mindig a tényeket kell számba venni, de az ebből levont következtetések eltérők lehetnek. A döntés nem büntetőjogi minősítés vagy erkölcsi ítélkezés, az érintett véleménye és enyhítő körülményei is számítanak. Az MNB-nek, mint felügyelő hatóságnak ugyanakkor a pénzügyi szektor védelme érdekében meg kell kísérelnie kiszűrni azokat, akiknél a korábbi cselekményeik miatt fennáll a veszélye, hogy a jövőben a szakma szabályait megszegve, az ügyfelek pénzét, érdekeit veszélyeztetve járnak el. Vagyis meg kell találni az egyensúlyt az érintett jogai és a gyors, határozott felügyeleti reagálás szükségessége között.