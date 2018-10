Morognak a bankok az új szabálylazítás miatt

Szerdáig lehetett véleményezni a Volcker-szabály tervezett módosításait, melyekkel a szabályozók egyszerűbbé akarták tenni a 2008-as válság után bevezetett csomagot, sok pénzintézet ezt meg is tette.Több bank is említette, hogy el kéne törölni azokat a tervezett teszteket, melyek segítségével megállapításra kerülne, hogy egy adott ügylet kockázatosnak minősül-e. A pénzintézetek szerint ez nemhogy egyszerűsítené, hanem még komplexebbé tenné a Volcker-szabályt és jelentős plusz számviteli terheket aggasztana a bankok nyakába. Üdvözölték viszont azt a könnyítést, mellyel a felügyeleti szervek csak a több mint 10 milliárd dollárnyi kereskedési eszközzel rendelkező bankra érvényesítenék a Volcker-szabályt.Sokkal vokálisabbak persze a bankok szigorúbb szabályozásért lobbizó szervezetek: "egy csomó kiskaput nyit, vakká teszi a felügyeleti szerveket, megszünteti a jelentési kötelezettségek egy részét és a bankokra bízza a szabályozást," kommentálta Dennis Kelleher, a Better Markets elnök-vezérigazgatója.A szabálymódosítást az év végéig akarják meglépni a hatóságok, a Wall Street visszajelzései alapján viszont ez könnyen lehet, hogy csúszik majd.