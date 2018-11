Most kell beszállni a Deutsche Bankba? Egy profi befektető már megtette

A Financial Times szerint 3,1%-os, vagyis közel 550 millió eurós részesedést szerzett a Deutsche Bankban Doug Braunstein, a JP Morgan korábbi pénzügyi igazgatójának hedge fundja, a Doug Braunstein. Az alap a bank árfolyamának történelmi rekordját használta ki, ezt már jó beszállónak nevezte Braunstein.A Deutsche Bank negyedik legnagyobb befektetője lett ezzel az alap. A legnagyobb tulajdonos a kínai HNA konglomerátum 7,6%-os, két katari alap közösen 6,1%-os és a BlackRock 5%-os részesedéssel. A Hudson friss tulajdoni része csak valamivel nagyobb a Cerberus 3%-os szeleténél, ugyanakkor Braunstein nem zárta ki a további részvényvásárlást. Mint kiderült, befektetőként a bank következő 3-6 havi teljesítményére koncentrál.A Handelsblatt megkérdezte Jamie Dimont, a JP Morgan mostani vezérigazgatóját is a legnagyobb német bank esetleges felvásárlásáról. Szavai szerint a Deutsche Bank megvásárlásának a szempontjukból semmilyen értelme nem lenne, mondván, "ha csak azért veszel meg egy céget, hogy konszolidált, szinte lehetetlen ezt megtenni anélkül, hogy megölnéd a beteget". Dimon kifejtette véleményét, miszerint banki konszolidációra van szükség az európai bankrendszerben, és szükség volna egy egységes európai betétbiztosítási rendszerre is.