Nagy bejelentést tett a Fundamenta

2018-at 8,34 milliárd forintos adózás előtti és 6,98 milliárdos adózott eredménnyel, mintegy 500 milliárd forintnyi betét- és 400 milliárd forintnyi hitelállománnyal, 900 ezer ügyféllel zárta a Fundamenta. A betétállomány 15%-kal, a hitelállomány 19%-kal nőtt tavaly.

Az állami támogatás tavaly októberi megszüntetését követő intenzív időszakot a jövő újratervezésére, önmaga újradefiniálására, egy új élet elkezdésére használta fel a Fundamenta - közölte Tátrai Bernadett elnök-vezérigazgató a társaság mai sajtótájékoztatóján. A következő évek egyik legfontosabb alappillére a lakáshitelezés lesz a társaságnál (15-16%-os új piaci részesedés mellett), miközben a rendszeres lakáscélú megtakarítások előnyei is megmaradnak, ezért tovább szeretnék növelni megtakarításaik állományát. A Fundamenta reményei szerint ősszel a lakás-takarékpénztárak szabályozásának újragondolása is meg történhet, de a megtakarítások teljesen szabad felhasználása (2011 előtt létezett ilyen) valószínűleg nem tér vissza.

az állampapír-közvetítésbe (nem forgalmazóként, hanem közvítetőként, így kincstári számlát közvetítenek ki - nem gondolják, hogy ez konkurenciája lenne a saját termékeiknek),

napelem-rendszerek telepítésének közvetítésébe és finanszírozásábe, valamint

az ingatlanközvetítésbe, amelyhez a szükséges cégalapításokat, engedélyeztetéseket megtették, a nyár folyamán indulnak el ezzel az üzletággal.

az egyik 5% kamatbónusszal helyettesíti az állami támogatást, havi 20-40 ezer forint befizetéssel indítható el, és 2,9%-os kamatozású hitellel egészíthető ki (11 millió forintig vehető fel),

a másik 5-22,5% (növekvő) kamatbónusszal, havi 20-100 ezer forint befizetéssel, 0,93%-2,44%-os EBKM-mel rendelkezik, és 5,5%-os kamatozású hitellel egészíthető ki (50 millió forintig vehető fel).

A következő években a meglévő ügyfelek megtakarításának (jó részüknél még a 30%-os állami támogatással növelten történő) kifizetése folyamatosan hozzájárul új lakáscélok megvalósításához szerte az országban. Kérdésre válaszolva Tátrai Bernadett elmondta: a korábbi állami támogatáshoz kapcsolódó korlátok az új értékesítést nem fogják vissza, így például már havi 100 ezer forinttal is el lehet indítani a megtakarítást a társaságnál. Nem az értékesített szerződésszám, hanem a volumen határozza meg jövőbeni növekedésüket.Új piacokra is belép a Fundamenta, egyfajta ökoszisztémát terveznek megvalósítani. A lakás-takarékpénztári termékek értékesítése mellett belevágnakMorafcsik László vezérigazgató-helyettes tájékoztatása szerint két új terméket vezettek be az elmúlt hónapokban:Itt foglaltuk össze és hasonlítottuk össze a lakás-takarékpénztárak új termékeit:

Ma lényegesen kevesebb megtakarítási szerződést mondanak fel az ügyfelek, mint az állami támogatás októberi megszüntetése előtt. 2000 fős aktív értékesítési hálózatuk egyben maradt (az újonnan érkező, másodállásban dolgozó értékesítők között volt csak némi lemorzsolódás), feladata az LTP-szerződések értékesítése és a hitelközvetítés mellett az új feladatok ellátása lesz, amelyhez alapos képzést és új elektronikus banki rendszert nyújtanak a Fundamentánál. Az állampapír-értékesítést is digitálisan végzik majd a "személyi bankárok", ebből a szempontból unikálisak lesznek a Magyar Államkincstár értékesítési partnerei körében.A sajtótájékoztatón elhangzott: a felügyeleti vizsgálatokból kiderült, semmilyen szabálytalanság nem történt a tavaly októberi értékesítési hajrában. Mint emlékezetes, kormányzati szereplők sürgettek ezzel kapcsolatban vizsgálatot.