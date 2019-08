Nagy könnyítést kapnak Brüsszelnek hála az eurózónabeli bankok

3 évük lesz arra, hogy tartalékot képezzenek fedezetlen rossz hitelek után,

9 év abban az esetben, ha ingatlannal vannak fedezve, és

7 évük akkor, ha más típusú fedezetről van szó.

Az új szabályok értelmében a bankoknak a jövőbenAz EKB döntésével egy hosszú vita végére tesz pontot az Európai Parlamenttel, amely már jó ideje sérelmezi az eurózónabeli bankok esetén a szigorú tartalékképzési szabályokat, áprilisban a parlament el is fogadott ennek enyhítésére vonatkozó szabályozást. Ezt pedig most az EKB is meglépte.Az eurózónabeli bankok nem teljesítő hitelállománya az utóbbi években jelentősen csökkent, március végén ezek állománya 642,5 milliárd eurót tett ki, szemben a 2015-ben mért több mint ezermilliárd eurónyi állománnyal.Ettől függetlenül vannak olyan országok, ahol a rossz hitelek aránya a teljes hitelállományon belül nem csökkent érdemben, ilyen Görögország 41,4%-kal, Ciprus 21,3%-kal, Portugália 11,5%-kal és Olaszország 8,4%-kal.