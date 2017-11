Négy év múlva tűnhet el a Libor

A felügyelet néhány hónappal ezelőtt figyelmeztetett, hogy a piacokon fennakadásokat fog okozni, ha a bankok megszüntetik a Libor alapját képező adatszolgáltatást e bankközi kamatláb 2017-től 2021-ig tartó kivezetési időszakában - írja a The Telegraph Az aggodalmakat maguknak a bankoknak sikerült megválaszolniuk, pénteken ugyanis az FCA brit bankfelügyelet megerősítette, hogy mind a 20 adatszolgáltató nagybank (köztük az HSBC, a Credit Suisse, a JP Morgan vagy a Lloyds) is elköteleződött a Libor támogatása mellett egészen addig, amig a referenciakamat "utódját" meg nem találják.2012-ben robbant ki az a bankközi kamatmanipulációs botrány, amelynek eredményeként komolyan megrendült a bizalom a Libor használatában. A Bank of England októberben bejelentette, hogy a Libor alternatívái közül jövő áprilistól megnöveli a sterling overnight index átlag (Sonia) jelentőségét.