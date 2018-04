Nem engedi el az OTP a román bankot

Wolf László, az OTP vezérigazgató-helyettese és Florova Anna, a bank ügyvezető igazgatója is beszélni fog Hitelezés 2018 konferenciánkon, ne maradjon le! ÁTTEKINTÉS

Romániában terjeszkedne az OTP

Egyrészt sokak szerint azért nem engedélyezte a tranzakciót a jegybank, mert nem szívesen látnák, hogy egy magyar pénzintézet erősödjön meg az országban, ezt az érvet azonban gyengíti, hogy a felügyelet, amelynek szintén vizsgálnia kellett versenyjogi szempontból az akvizíciót, engedélyezte a bankvásárlást, ráadásul a Romaneascával együtt is csupán 4 százalék lenne az OTP romániai részesedése, jóval kisebb pénzintézet lenne, mint a sorban előtte álló 7 bank, amelyeknek a piaci részaránya 7-16 százalék.

Egy másik elmélet szerint a román jegybank azt szeretné megakadályozni, hogy a Banca Romaneasca Londonba kihelyezett vállalati hitelportfóliójának egy részét hazavigye az OTP, az ugyanis rontaná a felvásárlással létrejövő bank mérlegét, román lapértesülések szerint a román jegybank azt kérte az OTP-től, hogy ez a portfólió ne legyen az új bank része.

Egy román lap szerint pedig annak is köze lehet a felvásárlás meghiúsulásához, hogy az OTP egyik nagytulajdonosa az a Megdet Rahimkulov, aki szerepel az Egyesült Államok "fekete listáján", amely azokat az orosz politikusok és üzletemberek nevét tartalmazza, amelyek közel állhatnak a Kremlhez illetve Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz. Megdet Rahimkulov a 71. azon a 96 fős listán, amelyet az amerikai pénzügyminisztérium állított össze az 1 milliárd dollárnál nagyobb vagyonnal rendelkező orosz magánszemélyekről (a teljes, politikusokat is tartalmazó listán 210 fő szerepel), olyan nevek társaságában, mint Roman Abramovics vagy Oleg Gyeripaszka.

Folytatódik a történet

Van tétje

Az OTP román bankvásárlása legalább 2 szempontból is fontos az OTP-nek:

egyrészt azon keresztül megerősítheti piaci pozícióját, közel 4 százalékra növelheti a mostani 2 százalék körüli piaci részesedését

másrészt megnyugtathatja a befektetőket, hogy az OTP akvizciós körútja folytatódik.

Az OTP szívesen erősítené piaci pozícióját Romániában, ezért is vették meg tavaly a görög National Bank of Greece román leánybankját, a Banca Romaneascát. A megállapodást a görög és a magyar bank tavaly július végén írta alá, már csak a román felügyelet és a jegybank (BNR) jóváhagyására volt szükség. A felügyelet tavaly december közepén jóvá is hagyta a tranzakciót, a jegybanki jóváhagyás azonban szokatlan módon elhúzódott, végül úgy döntött a BNR, hogy nem engedélyezi az OTP román bankvásárlását.A román jegybank nem tett közzé publikus indoklást arról, miért nem hagyta jóvá az OTP román bankvásárlását, a jegybank arra hivatkozik, hogy a bankfelügyeleti hatásköre révén megszerzett információk a jegybanktörvény alapján üzleti titkokat képeznek, ezeket a jegybanknak bizalmasan kell kezelnie. Találgatások azonban ezzel kapcsolatban is vannak.Az OTP-nek március 29-ig, vagyis múlt hét csütörtökig volt arra lehetősége, hogy fellebbezzen a román jegybank döntése ellen, és nem túl meglepő módon a magyar bank élt is ezzel a lehetőséggel, és a határidő napján, vagyis 29-én fellebbezett a Romaneasca felvásárlását meghiúsító döntés ellen . A román jegybanknak 30 nap áll rendelkezésre, hogy válaszoljon az OTP fellebbezésére.