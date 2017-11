Német címlapsztori lett az OTP és a régiós bankok sikere

Az elmúlt években sokat szenvedtek a kelet-európai pénzintézetek, a csökkenő kamatkörnyezetben folyamatosan zsugorodtak a marzsok, a szabályozó hatóságok intézkedései is nyomás alatt tartották a pénzintézetek eredményét, ráadásul a bankok a deviza jelzáloghitelek bedőlésével is szembesültek. Azonban sikerült túlélniük a nehéz éveket, most pedig a magas gazdasági növekedésből profitálnak, a régió bankjainak eredménye megugrott az elmúlt időszakban.A lengyel bankok profitja az idei első 9 hónapban 8 százalékkal emelkedett, eközben például az OTP eredménye negyedével bővült, de jól megy a román bankoknak, is, amelyek az ottani erős gazdasági növekedésből profitálnak, írja a Handelsblatt.A régió bankjainak helyzete azért is javult sokat, mert a politikusok már nem kezelik őket bűnbakként, itt a lap Magyarországot is kiemeli, amely korábban az egész Európában kiemelkedően magas bankadóval kísérletezett, mostanra azonban fegyverszünetet kötött a bankokkal, a bankadó csökkent, a devizahitelek átváltása gyakorlatilag lezárult.Az OTP-t a cikk második felében is kiemeli a Handelsblatt, és arról ír, hogy a javuló fundamentumok a régió bankjainak vezetőit akvizíciókra sarkallják, az OTP is folytatja a nemrég elindított felvásárlási programját, ezzel meglovagolva a szektorban zajló akvizíciós hullámot, amelyre évtizedek óta nem volt példa.Az OTP neve a cikk végén újra előkerül, akkor arról ír a német lap, hogy a kelet-európai bankok eredménye jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban, a harmadik negyedévben például olyan mértékben, hogy a lengyel PKO-nál, a cseh Komercninél és az OTP-nél is jóval magasabb lett a profit, mint amire az elemzők számítottak.