Nőnek a svájci fintechek, stagnálnak a bankok

Az IFZ Fintech Study 2019 névre keresztelt jelentésből kiderül, hogy 356 aktív fintechcég működik Svájcban tavaly év végi számok szerint, ami 62%-os számbeli növekedést jelent a 2017-es értékhez képest. Ezen kívül a szektort célzó tőkebefektetések volumene is nőtt, bár a kriptodevizás vállalatokba tavaly kevesebb tőke áramlott.A jelentés rátér arra is, hogy a hagyományos bankok növekedése stagnált, ennek részben oka, hogy a jelentés szerint az "új üzleti modellek térnyerése miatt a pénzintézetek egyes szolgáltatásai ideje múlttá váltak."Az elemzésből kiderül az is, hogy hiába apadt a megosztott főkönyvi technológiákat és blockchaincégeket célzó tőkebefektetés volumene, ezek a cégek is növekedni tudtak tavaly.