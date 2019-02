Nyakunkon a hard Brexit - kezdjünk el rettegni a banki katasztrófától?

Bajban a pénzügyi szektor?

A brit Financial Conduct Authority 2017-es adatai szerint a Brexit előtt 5500 pénzügyi intézmény használja az Egyesült Királyságban az útlevelezés előnyeit, 2016-ban 61 milliárd fontnyi pénzügyi szolgáltatást exportáltak , a volumen 44%-a EU-tagországokat célzott. A brit pénzügyi szektor az ország GDP-jének 6,5%-át teszi ki, 1,1 millió embernek ad munkát.

Március 29-én sor kerül a britek kilépésére az Európai Unióból és a mai napig nem született ratifikált a Brexit menetéről megállapodás Brüsszel és az Egyesült Királyság közt. Bár felmerült annak gondolata, hogy a Brexitet halasztják, jelenleg úgy néz ki, hogy a "hard Brexit" forgatókönyve valósul meg március végén, vagyis a britek egyszerűen "kiszakadnak" az unióból és így az Európai Gazdasági Térségből (EGT).Ha a megállapodás nélküli forgatókönyv valósul meg, a szigetországban bejegyzett pénzügyi intézmények elvesztik úgynevezett útlevelezési jogukat, melynek köszönhetően eddig brit székhellyel bármely EU-s országban szolgáltathattak. Ez nemcsak a brit cégeknek kedvezett, számos amerikai, japán, kontinentális európai és kínai pénzintézet is Londonban hozta létre székhelyét, hogy a helyi, támogató infrastruktúra mellett az útlevelezésből is hasznot szerezhessenek.

Egyes értelmezések szerint veszélybe kerülhet a brit és EU-s cégek közt köttetett szerződések egy része is, például a határidős ügyletek piacán, hiszen ezek egy részéhez EU-s szolgáltatási jog kell.

Az EU új adatkezelési szabályai tiltják, hogy érzékeny, személyes információkat küldjenek az unión kívülre a régió cégei, ha nincsenek meg lokálisan is a megfelelő adatkezelési intézkedések, így nemcsak a pénzügyi ügyintézéshez szükséges adatok transzferje lehet nehezebb, hanem a szolgáltatóknak arról is gondoskodniuk kell, hogy megszabaduljanak a Nagy-Britanniában tárolt EU-s ügyféladatoktól a Brexit-nap után.

A kilépés a bankok tőkéjét is érintheti mindkét oldalon, hiszen az EU és a brit szabályok is szigorúbb tőkeképzési követelményeket írnak elő régión kívüli kitettségre. Ha megtörténik a válás, értelemszerűen mindkét fél automatikusan kockázatosabbnak minősíti majd egymást, például a brit szabályok szerint az EU-s állampapírok már nem fogadhatók majd el kockázatmentes eszközként és vica versa.

A bankok már mozgolódnak

az HSBC egyszerűen átadta EU-s üzletágainak menedzsmentjét francia központjának,

a Royal Bank of Scotland, bár elsősorban brit ügyfeleket céloz szolgáltatásaival, hard Brexit esetén a holland üzletág alá transzferálja az EU-s kitettség menedzselését,

a Lloyds három új EU-s üzletágat tervez nyitni a Reuters értesülései szerint, ezek egyelőre még nem működnek,

a Barclays pedig az ír üzletágához csoportosítja át EU-s érdekeltségének menedzselését.

Az Economist felmérése szerint egyébként összesen 5-13 ezer munkahely hagyhatja el a brit pénzügyi szektort, ami még mindig az 1,1 milliós foglalkoztatási szám töredéke.

Ennek tudatában nem túlzás kijelenteni, hogy az útlevelezésnek nemcsak azok a pénzintézetek voltak nagy haszonélvezői, amelyeknek nem kellett minden egyes EU-s országban saját regionális központot üzemeltetniük, hanem Nagy-Britannia egésze. A hard Brexit viszont leválasztaná a pénzügyi intézmények régiós központját az EU27-ről, így muszáj lépniük azért, hogy ügyfelek millióinak továbbra is háborítatlanul szolgáltatni tudjanak.Ezen kívül a Bloomberg szerint:A pénzintézetek már szinte a kétéves transzformációs ciklus elejétől készülnek a legrosszabb forgatókönyvre, folyamatosan mozgatták át eszközeiket és munkahelyeiket a kontinensre. Csak hogy néhány nagy brit bank Brexit-terveit szemlézzük:Több amerikai és európai bank is hasonlóan tesz, mint a brit bankok: EU-s kitettségük menedzselését egy frankfurti, dublini vagy párizsi központjukra bízzák, átviszik az ehhez szükséges adatokat, szerződéseket és infrastruktúrát, az eleinte megjósolt több tízezres munkahely-transzferek viszont még nem valósultak meg, a Reuters legfrissebb felmérése szerint alig 630 pénzintézeti munkahely költözött a kontinensre a Brexit miatt.

Sokkal cudarabb képet mutatnak az eszköztranszferek: az Ernst & Young egy friss jelentése szerint már 800 milliárd fontnyi eszközt mozgattak ki az Egyesült Királyságból a pénzintézetek.

Készül a felügyelet is

az Egyesült Királyság átmeneti engedélyrendszert tervez azoknak a cégeknek, melyek a brit pénzügyi infrastruktúra-szolgáltatásokhoz az EU-ból hozzá akarnak férni,

a brit FCA és az EU-s ESMA megegyezett a befektetési alapok és hedge fundok szabályozásáról, így a Nagy-Britanniában kezelt vagyon nem lesz automatikusan "kifektetve" és visszautalva az ügyfelek folyószámláira, amitől korábban sokan rettegtek.

A két hatóság megegyezett a hitelminősítők felügyeletéről és az OTC-s ügyletek adatainak kezeléséről is.

Apokalipszis vagy csak átmeneti megingás?

Több nagybank is bejelentette, hogy további munkahelytranszfert kezdenek majd, nagyon valószínű viszont, hogy rövidtávon továbbra sem több tízezres számokról lesz szó. Ha így is lenne, fontos ismét megjegyezni, hogy Nagy-Britanniában több mint 1,1 millió ember dolgozik a pénzügyi szektorban, 10 ezer ember a pénzintézeti foglalkoztatottak kevesebb, mint 1%-a, ilyen volumenű változások egyébként is előfordulnak a brit pénzügyi szektorban.

A Bank of England szerint akár átmeneti recesszió is beüthet megállapodás nélküli Brexit esetén, ezt a brit gazdaság 2-3 év alatt heveri majd ki és áll ismét növekedő pályára. Ennek ellenére arra nem számítanak, hogy a pénzügyi szektort komoly, rendszerszintű sokk éri, úgy vélik, a pénzintézetek kellően tőkésítettek és stabilak, hogy a válást átvészeljék.

A brit FCA szerint a pénzügyi szektorban több váratlan kockázat is megjelenik majd, többek közt a csalók és a szolgáltatási nehézségek is, viszont mindent megtesznek a kormánnyal együtt azért, hogy a brit és EU-s ügyfelek ebből minél kevesebbet érezzenek.

A Brexit nagy vesztesei az eleve nehéz helyzetben lévő európai bankrészvényesek lehetnek (a Doveri szoros mindkét oldalán). A Stoxx Europe 600 Banks index 2008 óta nem talál magára, várhatóan ez a brit kilépés lezárulta után sem fog változni. Bár a bankok bevételei folyamatosan nőnek, ahogy eddig is, a kereskedők hangulatát továbbra is befolyásolni fogja a Brexitet követő politikai instabilitás, az alacsonyabb növekedési potenciál és az egyre szélesebb pénzintézeti szaturáció.

A Brexit hatása a gazdaság egészére még ennél is jóval komolyabb: a Centre for European Reform EU-s elemzőcég szerint a brit gazdaság 2,5%-kal kisebb, mint amekkora lehetne, ha nem szavaztak volna a britek a Brexitre. A Bank of England egyik vezetője szerint 2%-kal alacsonyabb a brit GDP, mint lehetne, ha nem szavaznak a britek a kilépésre 2016 júniusában. Hasonló becslést fogalmazott meg Paul Krugman közgazdász is, még 2017-ben. A Financial Times több felmérést átlagolva 1,2%-os GDP-csökkenést hozott ki.Érdekes, hogy eddig egyébként a legnagyobb pénzintézetek bevételei egyes esetekben nemhogy nem csökkentek, de számos esetben még számottevően nőttek is a 2016-os népszavazás óta (kivétel ez alól például az HSBC , amely viszont jelentős kínai kitettsége miatt volt alulteljesítő), a kockázati tőkebefektetések pedig rekordmagasak az országban, csak tavaly 1,7 milliárd dollárnyi tőkét tettek a brit startupokba a befektetők.Mind az EU-s, mind pedig a brit felügyeleti szervek készülnek a Brexitre, ha a politikusok közt nincs is megegyezés, a hatóságok mindent meg akarnak tenni azért, hogy no-deal Brexit esetén is használható legyen a londoni pénzügyi infrastruktúra, például a londoni tőzsde klíringháza, amely több ezer milliárd dollárnyi kamatswap-ügyletet bonyolít le évente.Az elmúlt időben több fontosabb szabályozói módosítás, megállapodás is született a releváns hatóságok körében:Ahhoz képest, hogy sokan teljes összeomlást jósoltak a hard Brexit esetére, eddig nem volt jelentős hatása a brit kilépésnek, igaz, a folyamat még messze sem zajlott le teljesen. Bár többségében negatív, összességében elég eltérő jóslatokat láthatunk a Brexit pénzügyi szektorra gyakorolt, várható hatásáról. Csak hogy néhányat ezek közül a forgatókönyvek közül ismertessünk: