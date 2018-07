Nyit a blockchain felé a Barclays is

A brit pénzintézet Amerikában védetett le két számlabiztonsággal foglalkozó fejlesztést. Ezek közül az egyik egy blockchain-platform leírását is tartalmazza, mellyel kriptodevizákat lehetne transzferálni. A rendszer leírásában feltűnik egy privát blockchain-alapú ügyfélfelismerési rendszer leírása is.A szabadalom tartalmaz egy leírást arról is, hogy a jelenlegi információkat hogy lehetne transzferálni az új rendszer "blokkjaira" is.Bár a dokumentumok megléte még nem jelenti azt, hogy bármikor ténylegesen is megvalósulnak ezek a fejlesztések, azt jelzik, hogy a második legnagyobb brit bank nyitott a blockchainre.