Óriási költözést fontolgat a Deutsche Bank

A legnagyobb német bank azt fontolgatja a Reuters vasárnapi értesülése szerint, hogy hatalmas eszközállományt mozgat át Londonból Frankfurtba a Brexit miatt, hogy megfeleljen a szabályozói elvárásoknak.Korábban, szintén vasárnap a Financial Times pedig arról írt meg nem nevezett forrásokra hivatkozva, hogy a vezetőség összességében a háromnegyedét teheti át 600 milliárd eurós Londonban elkönyvelt eszközeinek Frankfurtba.Emellett arra készül a Deutsche Bank, hogy nagy-britanniai tevékenysége számára egy különálló leánybankot hoz létre, emellett jelentősen csökkenti brit operációjának méretét és komplexitását.A Deutsche Bank és az Európai Központi Bank nem kommentálta az értesüléseket, és állítólag még nem hozott végső döntést a legnagyobb német bank.A Financial Times szerint az eszköztranszfer 3-5 évet is igénybe vehet, és az elkülönített leánybank felállítása több száz millió eurójába kerülhet a Deutsche Banknak.