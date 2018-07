Óriási vagyonokat gyűjtött a gazdagoktól Svájc második legnagyobb bankja

Ma tette közzé második negyedévre vonatkozó gyorsjelentését a Credit Suisse, amelyben a várt 550 millió frank helyett 647 milliós profitról számolt be. A második negyedéves profit így 114%-a a tavalyi év azonos időszaki eredményének, de az első negyedéves 694 milliótól azért elmarad.A svájciak második legnagyobb bankja 5,6 milliárd franknyi bevételt ért el az április és június közötti időszakban, emellett jelentős, 13,2 milliárd franknyi pénz áramlott be a vagyonkezelői üzletágába.

Tidjane Thiam bankvezér pozitívan értékelte a bank számait, közleményében kiemelte, hogy az elkövetkező időszakban a vagyonkezelői üzletág növelésére fókuszálnak majd, illetve az átstrukturálási lépéseket is befejeznék.A bank közleménye felhívja ugyanakkor arra is a figyelmet, hogy a pozitív kilátások ellenére a geopolitikai feszültségek és a monetáris politikában bekövetkező változások megrengethetik az ügyfelek bizalmát, ami pedig hatással lehet a bank teljesítményére is.