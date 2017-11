Örömhír a svájci nagybanktól

A svájci nagybanknál már jó ideje tart az átstrukturálás, ami több ezer munkavállaló elbocsátásával, a kockázatos eszközök értékesítésével és több mint 10 milliárd frankos költségcsökkentéssel járt eddig.Tidjane Thiam bankvezér viszont úgy látja, hogy eljött az ideje a részvényesek megjutalmazásának, amit részvényvisszavásárlás és speciális osztalékok formájában osztanának ki.Thiam kiemelte azt is, hogy a vagyonkezelői üzletág is beváltotta eddig a hozzá fűzött reményeket, így továbbra is bíznak abban, hogy sikerült a vezető vagyonkezelők közé kinőniük magukat.