Örömhír az európai bankoknak: karácsonyi meglepetést készít London

az eddigi félelmekkel szemben nem kell külön feltőkésített leánybankot létrehozniuk,

egyenként több milliárd eurónyi költségtől mentesülhetnek ezzel olyan nagybankok, mint például a Nagy-Britanniában 9000 főt foglalkoztató Deutsche Bank.

Az értesülés szerint a Bank of England olyan, a kormány áldását is élvező terven dolgozik, amelynek köszönhetően továbbra is fióktelepi formában végezhetik pénzügyi szolgáltatásaikat a kontinens bankjai a szigetországban, ígyNagy-Britannia tehát engedékenyebbnek mutatkozik, mint az Európai Unió, Michel Barnier főtárgyaló például hétfőn nagyon kemény hangot ütött meg, mondván, a brit bankok az EU-ból való kilépés miatt el kell, hogy veszítsék európai útlevelüket, és kikerülnek az egységes európai piacból.A TheCityUK lobbicsoport vezetője, Miles Celic szerint a brit elképzelés jóindulatot mutat az EU felé, de persze jól felfogott saját érdeket is követ: védi Nagy-Britannia és a kontinens pénzügyi stabilitását, és erősíti London globális pénzügyi központként betöltött szerepét. Kormányzati források szerint három okból is szükség van az előzékeny stratégiára: 1. több tízezer jól fizetett londoni állás forog kockázat, 2. az érintettek rengeteg adót fizetnek, 3. a nagy-britanniai fióktelepek által harmadik országban (pl. az USA-ban) értékesített szolgáltatások a brit exportba számítanak bele, amit a kormány maximalizálni akar.