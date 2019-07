Össze kéne olvadnia az európai bankoknak, de nem mernek lépni a vezetők

A bizonytalanság oka von Koskull szerint részben a szigorúbb felügyeleti környezet, többek közt ilyen problémák gátolták meg a Deutsche Bank és a Commerzbank összeolvadását is tavasszal."A negatív kamatok rossz hatással vannak az üzleti modellekre, ezért pedig az olyan piacokon, mint Európa, ahol túlkapacitás mutatkozik, a konszolidáció természetes lenne, főleg országhatáron belül, de határon átnyúlóan is" - mondta von Koskull.Egyébként a Nordea is 300 kisebb skandináv bank fúziójából jött létre, 2016-ban pedig tárgyalt az ABN Amro Grouppal való összeolvadásról is, de ebből nem lett végül semmi.