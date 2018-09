Pénzmosás miatt vizsgálódnak a legnagyobb dán banknál

Jesper Berg, a dán pénzügyi felügyelet (Finanstilsynet) vezetője csütörtökön bejelentette, hogy az új információkra való tekintettel újraindítják a májusban lezárt vizsgálatot a banknál.

A bank által megrendelt független vizsgálat kimutatta, hogy 2007 és 2015 között mintegy 200 milliárd euró folyt át a Danske Bank észtországi leányvállalatán 15 ezer devizakülföldi ügyfél számláin keresztül. A tranzakciók jelentős része gyanúsnak bizonyult,az észtországi leányvállalaton keresztül. A piszkos pénzek főleg Oroszországból, de más volt szovjet köztársaságokból is érkeztek.A vizsgálat eredményeinek közzététele előtt nem sokkal, még szerdán lemondott a Danske Bank vezérigazgatója, Thomas Borgen, aki 2013-ban került posztjára. Borgen vállalta a felelősséget azért, mert sok éven keresztül nem megfelelően működött az ellenőrzés és szabálykövetés (compliance) rendszere.A pénzügyi felügyelet májusban "súlyos hiányosságokat" tárt fel a Danske Bank irányításában, és 5 milliárd korona (670 millió euró) elkülönítésére kötelezte a pénzintézetet a megnövekedett kockázatra hivatkozv.A koppenhágai pénzügyi ügyészség augusztusban a Danske Bankénál jóval átfogóbb vizsgálatot indított pénzmosás gyanújával. Az észt hatóságokkal együttműködésben folyó vizsgálat 2019-ben fejeződik be. A Danske Bank pedig akár több milliárd koronás bírságra számíthat.Vera Jourová, az Európai Bizottság igazságügyért felelős tagja csütörtökön közölte, hogy október 2-án megvitatja az ügyet Dánia, Finnország és Észország pénzügyminisztereivel.A különböző felmérésekben Dánia rendszeresen a világ legkevésbé korrupt országai között szerepel. Vezető politikusai most bírálták a Danske Bankot, mert nem fedte fel pontosan, hogy mennyi pénzt mostak tisztára, és ki viseli mindezért a jogi felelősséget. Rasmus Jarlov kereskedelmi miniszter kiemelte, Dánia el akarja kerülni azt a forgatókönyvet, amely a harmadik legnagyobb lett bankkal, az ABLV-vel történt. Miután az amerikai hatóságok pénzmosással gyanúsították meg, a pénzintézet nem jutott többé forrásokhoz és villámgyorsan összeomlott.A The Wall Street Journal értesülései szerint a Danske Bank, amely ugyan az Egyesült Államokban nem folytat tevékenységet, de vannak dollárban jegyzett kötvényei, az amerikai pénzügyi felügyelet célkeresztjébe került.A Danske Bank nem az egyetlen pénzintézet, amelyet pénzmosással gyanúsítanak. Olyan nagy európai bankokat is súlyos bírságra ítéltek emiatt, mint a BNP Paribas és a Deutsche Bank. Legutóbb, szeptember elején az ING holland banknak mintegy 775 millió euró pénzbírságot kellett megfizetnie, amiért 2010 és 2016 között nem hajtotta végre megfelelően a pénzmosás és a terrorfinanszírozás elleni szabályokat, nem ellenőrizte kellően alaposan az ügyfeleket és a gyanús tranzakciókat.