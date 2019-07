Pénzmosásra használhatják a focit, a letelepedési kötvényeket és a nem banki ATM-eket is

47 szektort és terméket azonosított Brüsszel, amely szerintük sérülékeny és könnyen bűnözők prédájává válhat; a foci azután került fel a listára, miután Belgiumban tavaly a felügyelet vizsgálatot kezdeményezett a bíróknak és a játékosoknak fizetett kenőpénzek miatt.Friss tagok a listán a reptéri vámmentes zónák, a letelepedési kötvények és a nem banki készpénzfelvételi pontok is.A listát azután frissítették, hogy több pénzmosási botrány is kibukott az EU-ban, többek közt a Danske Bank és a lettországi ABLV is belekeveredett ilyen - több százmilliárd eurós - ügybe, de még az ING is nemrég 775 millió eurós bírságot kapott pénzmosási kihágások miatt.Az EU szerint a pénzmosási kihágások miatt részben a felügyeleti arbitrázs okolható.