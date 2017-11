Pofára esés is lehet a digitális forradalom vége

Volt néhány pénzintézet, amely botok (automatizált szoftverek) százával próbálta meg automatizálni egyes folyamatait, de a folyamat lassabbnak és kevésbé hatékonynak bizonyult, mintha emberekre bízták volna.

Van, ahol egy csomó programot kipróbáltak egyszerre, de hosszú távú tervekkel nem rendelkeztek, így optimalizálatlan káoszt csináltak csak.

Van, ahol a szoftverfejlesztők egyedül, minden koordináció és külső együttműködés nélkül ráálltak a digitalizációra, de még nem tudták a megoldásaikat átültetni a gyakorlatba.

A végcél vizionálása és egy stratégia felállítása: ahhoz, hogy az automatizációs folyamat sikeres legyen, a bankoknak el kell képzelniük, hogy néznek majd ki a folyamat végén. Fel kell mérniük, mekkora értéke lehet a digitalizációnak és részletes terveket kell kidolgozniuk a folyamat megvalósítására. A pénzintézetek akár ambiciózusabb célokat is meghatározhatnak: például a költségeik harmadával való csökkentését is megcélozhatják.

Egy felelős testület felállítása: nem árt, ha a bankok létrehoznak egy szakemberekből álló gárdát, akik a transzformációs folyamat felügyeletéért és lebonyolításáért lesznek felelősek. Ez a testület nemcsak informatikusokból és technikusokból állna, hanem olyan szakemberekből is, akik újradefiniálják majd a bank alkalmazottjainak technológiához való hozzáállását.

Be kell vonni az IT-t: fontos, hogy a jelenlegi információs technológiával foglalkozó divízióval szoros együttműködésben valósuljon meg a projekt, ők segíthetnek a rendszerek kifejlesztésében és fenntartásában. Nem szabad viszont elkövetni azt a hibát sem, hogy az IT egyedüli felelősségévé tesszük a digitális átállást.

Fontos a HR is: az automatizáció nagyon megváltozatja egy cég életét, hiszen a "robotok" gyakorlatilag átveszik az emberek munkájának egy részét. Ezért a HR-nek proaktívan menedzselnie kell az átállást a munkatársak és vezetők átképzésével és feladataik újraosztásával. Érdemes minimalizálni az elbocsájtott munkatársak számát is és a technológiával inkább a természetesen keletkezett munkaerőhiányt feltölteni.

Ütemterv: bár viszonylag gyorsan implementálni lehet bizonyos digitalizációs folyamatokat, egy pénzintézet minden üzletágában bevezetni ezeket körülményes folyamat lehet. Éppen ezért fontos egy digitalizációs ütemterv felállítása a vállalat egészére nézve. Fontos, hogy egy "digitális bajnok" a folyamat élére álljon, vagyis legyen egy olyan példa, amelynek sikere bevonja a folyamatba az összes érintettet.

Az első digitálissá váló terület kiválasztása: ideális esetben az először digitalizálódó funkció vagy üzletág lesz a változás éllovasa is, ezért körültekintően kell kiválasztani azt az folyamatot, üzletágat, amely először digitalizálódik majd. Külön ügyelni kell arra, hogy az üzletág élén egy energikus, elkötelezett vezető álljon. Érdemes a folyamatot egy back office-területen kezdeni, ahol az ügyfél-interakciók nem hátráltathatják.

A McKinsey szerint a következő években az automatizáció második fázisa indul útjának a bankszektorban, melynek köszönhetően a banki folyamatok 10-25%-át automatizált szoftverek veszik majd át. A fejlődés kiaknázásához viszont a bankoknak stratégiát kell váltaniuk: számos folyamatot kell automata, illetve mesterséges intelligencia (AI) alapúvá tenni, ezért nem lehet szervezetlenül nekiállni a munkának.Már most is egy csomó pénzügyi intézmény dolgozik gőzerővel azon, hogy a legújabb technológiai vívmányokkal javítsa a produktivitását, költségeket csökkentsen és jobb ügyfélélményt tudjon szolgáltatni - sok banknál különösen a szolgáltatások személyre szabása élvez prioritást.Bár vannak sikertörténetek, számos bank néz szembe kihívásokkal:A hibákat leginkább a stratégia-alapú szemlélet elsajátításával lehet kiküszöbölni, ennek kiépítéséhez a McKinsey hat alappillért javasol:Ezzel a hat pillérrel nemcsak izolált kísérletek sorozata lesz a digitalizáció a pénzintézeten belül, amit "kényszerből" tesznek meg, hanem egy koordinált, eredményes folyamat lesz, melynek hasznosságát a részvényesek és a szenior menedzsment is ismerni fogja.