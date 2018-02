Pusztító támadás a bankjaink ellen: eurómilliókat buknak minden egyes nap

A fintech-cégek kiemelt figyelmet kapnak a Portfolio Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Kristo Käärmann: A nemzetközi banki utalások jelenleg nagyon drágák. A bankok egy csomó pénzt keresnek ezen a piacon és mi úgy gondoljuk, hogy nem kellene, hogy ez legyen a helyzet. A nemzetközi átutalások folyamata nem annyira komplikált, hogy ezek a magas költségek indokoltak legyenek.Hasonló a helyzetünk a MySQL 15 évvel ezelőtti helyzetéhez. Ez egy svéd adatbázisokkal foglalkozó vállalat, egy nyílt forráskódú szoftvert dobtak egy olyan piacra, ahol az ilyen szoftverek akkor még nagyon drágák voltak. A cég alapítója akkor azt mondta, hogy "van ez a 10 milliárdos adatbázis-üzlet, mi 1 milliárd dolláros üzletet csinálunk belőle."Mi is levágjuk a piac költségeit és úgy csábítjuk magunkhoz az ügyfeleket, hogy egy olyan alternatívát nyújtunk nekik, amelyre ha váltanak, egy csomót spórolnak.Ha számokról kell beszélnünk, összességében átlagosan napi 2 millió dollárt spórolunk ügyfeleinknek - vagyis ennyivel olcsóbban utalnak rajtunk keresztül, mint ha egy sima bankhoz mennének. Hogy ez pontosan mennyi egy adott nap, nagyban függ a devizaárfolyamoktól és a konkrét banki költségektől is. De ez az, amivel mi hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy ez az iparág kisebb legyen.Teljes mértékben az. A 40%-os bevételcsökkenés miatt a marzsok szinten tartása végett a költségeiket is 40%-kal kell csökkenniük a bankoknak. Ha megtartod a marzsokat ott, ahol most vannak, fair módon el lehet várni, hogy a lakossági bankok költségei 40%-ot csökkenjenek. A nemzetközi átutalások piacán ez még gyorsabban fog megtörténni; 40%-nál még nagyobb mértékben fognak csökkenni a bevételek 2025-re. Biztos vagyok abban, hogy ebben nekünk is van katalizáló hatásunk.Nem hiszem, hogy ki fognak halni, de úgy gondolom, hogy - ha maradunk a fenti, 2025-ös példánál - a lakossági bankok jelentősen át fognak alakulni, teljesen máshogy néznek majd ki, mint most. Az egyik fő változás az lesz, hogy ahelyett, hogy univerzálisan mindent csinálnak, de egyikben sem teljesítenek túl jól, inkább specializálódnak majd bizonyos területekre. Most kiábrándítják a felhasználóikat, ügyfeleiket, nem hagyatkoznak senki másra, mindent maguk akarnak megoldani, de ez meg fog változni.A specializációval lesznek majd olyan bankok, amelyek csak hitelekkel, jelzáloghitelekkel foglalkoznak, olyan bankok, amelyek csak vállalkozásoknak segítenek majd, illetve olyanok, amelyek például kereskedelmi szolgáltatásokat teljesítenek majd.A kereskedelmi bankok egyébként jó példa arra, hogy egyre inkább nemzetközi szinten kezdenek el működni a pénzintézetek. Ez egy egészséges folyamat, hiszen más szektorokban is megfigyelhető, például Magyarországnak sincs saját Google-ja vagy Facebookja. A bankoknál is ez lesz a helyzet: mindegy lesz, hogy Magyarországon, Olaszországban vagy Japánban használjuk őket, a szolgáltatás apróbb különbségekkel hasonló lesz. A hagyományos, helyi szereplőknek pedig ezekkel a pénzintézetekkel kell majd felvenniük a harcot úgy, hogy ráadásul a nemzetközi szereplők több pénzt is időt tudnak költeni fejlesztésekre, technológiai innovációkra.Úgy gondolom, hogy a bankrendszerben jelenleg egy csomó indokolatlan költséget fizetnek ki az ügyfelek, főleg a modern világ technológiai vívmányait is figyelembe véve. Sok esetben a banki szolgáltatások nem elég transzparensek, főleg nemzetközi átutalások esetén. 10-ből 8 esetben nem tudod előzetesen megmondani, hogy pontosan mennyi költséget fizetsz ki a banknak. Pár költséget megmutatnak, de az igazán sok pénzt a devizaárfolyam-réseken keresik, ezt viszont nem mutatják ki rendesen.Nekem a reményem és álmom, hogy a bankrendszer a jelenleginél transzparensebben működik majd. A történelem során a felügyeleti szerveknek kellett erről gondoskodnia, ilyen például az APR-szabályozás, ami a hitelkamatok kommunikációnak módszertanát szabja meg. Remélhetően ez a transzparencia nemzetközi átutalásoknál is megjelenik majd, vagy a felügyelet, vagy a techcégek nyomása miatt.Jó kérdés. Én abból a szempontból közelítem meg, hogy mi az a probléma, amit meg kell oldani. Most itt van a nemzetközi átutalások hatalmas problémája, jelenleg ennek a megoldása köti le a figyelmünket. Viszont látjuk, hogy vannak más kihívások a bankrendszerben, melyeket meg kell oldani. Ilyenek például a túlköltési költségek, ezt a problémát szintén meg akarjuk oldani, de egyenként kezeljük ezeket.A PSD2 mögött álló szándék nagyon jó és támogatjuk a nyílt bankolást. Személy szerint én szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a hagyományos bankok az új elvárásokat kellő sebességgel implementálni tudják. Természetesen még sokan dolgoznak annak az értelmezésén is, hogy a szabályok egyáltalán mit jelentenek, maguk a szabályozók is kell, hogy tisztázzanak még pár dolgot a részletekkel kapcsolatosan, mi csak azt szeretnénk, hogy az ügyfeleink jól járjanak.Csak hogy adjak egy gyakorlati példát arra, hogy ez hol lehet hasznos az esetünkben: ha például akarsz ma egy magyar számláról egy holland számlára utalni, be kell jelentkezned a magyar bankodba, majd specifikusan megbízást kell adnod arra, hogy begyűjtsék a pénzt és a holland számlára átutalják, ez mind egy külön engedélyezési folyamatot jelent. Remélhetően viszont sokkal könnyebben lehet majd engedélyeztetni a tranzakciót majd Magyarországon. Tehát ennek a szabályozásnak inkább kényelmi szempontjai vannak.Szerintem túl korai még ezen gondolkodni. Jelenleg várunk arra, hogy kiderüljön, hogy milyen megállapodás születik majd az egységes piaccal és a licenceléssel kapcsolatosan. Gyakorlati szempontból egyébként minket nem igazán veszélyeztet a Brexit; bár Londonban van az egyik fő irodánk, de ez csak egy a kilencből, ráadásul a licencünk 42 országban és 45 amerikai államban érvényes, nem lesz számunka olyan nagy kihívás, hogy feltegyünk a listára még egy országot, mert az kikerült az EU-ból. Egyébként ideológiailag mi persze jobban szeretnénk, hogy ne legyen Brexit, de még meg kell látnunk, mit jelent ez a kifejezés pontosan.Ahhoz, hogy az ázsiai sztorit megértsük, vissza kell mennünk a cég eredettörténetéhez. Amikor elindítottuk az első, euró-fontos szolgáltatásunkat, már az első pár nap után kaptunk emaileket, melyekben arra kértek minket, hogy az amerikai piacra is terjesszük ki a szolgáltatásunkat. Aztán jött Svédország, Dánia, Ausztrália. 2011-ben még két utunk volt, most körülbelül 700 van. Most ugyanez történik Ázsiában.Ázsia persze 48 ország összessége, ezekből néhány egyszerűen hatalmas és rengeteg import-export forgalmat bonyolít le. Hatalmas az ilyen országokban a Transferwise szolgáltatása iránti igény és hatalmas gazdaságok támogatják a keresletet. Ázsiai központunkat körülbelül fél éve hoztuk létre Szingapúrban, már körülbelül 40 ember dolgozik ott.Egyelőre nem tervezünk újabb forrásbevonást. Egy ideje már nyereségesen működünk, illetve nem rég, ahogy említette, egy vagon pénzt szedtünk össze, amit még nem költöttünk el. Jelenleg nincs szükségünk még több pénzre.Érdekes a blockchain, de a technológia jelentősebb áttörésein már túl vagyunk, a szofisztikáltabb platformokat már évekkel ezelőtt kialakították. Még meglátjuk persze, hova fut ki a technológia, főleg a gyakorlati felhasználásnak kell fejlődnie. Érdekes figyelni, mit csinálnak a blockchainnel az emberek. Gyakorlati szempontból a Transferwisenak a technológia nem jelent áttörést, nem teszi gyorsabbá vagy olcsóbbá a nemzetközi utalásokat azoknál a technológiáknál, amelyeket már eleve használunk.Az N26 hozhatott egy döntést, amikor megszerezte banki jogosítványát, hogy a SWIFT nemzetközi kommunikációs rendszert használja-e a nemzetközi átutalásokhoz, vagy valami okosabbat csinálnak. Az okos választás ebben az esetben a Transferwise integrációja volt, ami már elérhető a német bank mobilappján keresztül.Most úgy néz ki a dolog, hogy megnyitod az N26-os banki alkalmazást, ellenőrzi, hogy a Transferwise-ot használod-e és ha igen, a két szolgáltatást összekapcsolja. Olyan ez, mint amikor a Google-n keresztül más szolgáltatásokat is el tudsz érni. Aztán amikor lebonyolítod a tranzakciót, mindkét felületen megjelenik.Igen, egyértelműen. Már van egy észt bank, amely felajánlja a Transferwise szolgáltatását nemzetközi átutalások esetén, valamint tárgyalunk több brit és európai bankkal is az együttműködést illetően.Nem követjük nyomon országonként a felhasználók tevékenységét, összesen egyébként körülbelül kétmillió felhasználónk van a világon. Az elégedettséggel kapcsolatosan; Magyarországon a felhasználók értékelése nagyon pozitív - a legelégedettebb ügyfeleink közé sorolhatjuk a magyarokat.Sokan ismerik is egyébként a szolgáltatásunkat. Amikor itt voltam Magyarországon, a hotel recepciósa megkérdezte az email-címemet látva, hogy a Transferwise-nak dolgozom-e. Kiderült, hogy ő is ügyfelünk, sokat használta az alkalmazásunkat, amikor az Egyesült Királyságban dolgozott.Magyarország egy különleges szerepet tölt be a Transferwise életében, ezért is ide építettük fel az irodánkat.

Taavet Hinrikus és Kristo Käärmann, a Transferwise alapítói.