Radikálisan csökken a bankfiókok és a bankárok száma az EU-ban

A fiókbezárásokkal együtt a bankfióki dolgozók száma is rekordalacsonyra esett vissza, mióta erre vonatkozó feljegyzések készülnek - derül ki az európai bankszövetség (EBF) friss jelentéséből. Jelenleg 2,74 millió alkalmazott dolgozik a bankszektorban, 2009-ben ez a szám még 3,13 millió fő volt.Az EU-s bankok száma is esett, csak tavaly 5%-kal, 6250 darabra, ami összesen 2275 csődbe ment, megszűnt vagy beolvadt hitelintézetet jelent 2009 óta. A legnagyobb csökkenés Németországban, Olaszországban, Magyarországon és Ausztriában figyelhető meg, míg az Egyesült Királyságban és Svédországban inkább nőtt a bankok száma.Az EBF adataiból az is kiderül, hogy 2008 óta mintegy 50 ezer bankfiók zárt be az EU-ban, ebből csak tavaly mintegy 5900. Jelenleg 183 ezer bankfiók működik az EU-ban.A fiókbezárásokat nagyrészt az online bankolás térnyerésével lehet indokolni: ma már az ügyfelek 51%-a vesz igénybe ilyen csatornákat, míg ez a szám alig 29% volt tíz éve.