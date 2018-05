Ráeresztik a külföldi bankokat a kínai gazdaságra

Június 30-ig eltörli Kína a korlátot, mely megszabja, hogy a bankok, brókercégek, alapkezelők és életbiztosítók maximum 49%-ban állhatnak külföldi tulajdonban.A Goldman Sachs és a UBS ötszörösére növelhetik jelenlétüket az ázsiai országban, mivel vegyes vállalataikban lévő tulajdonrészeiket emelni tudják. Az olyan bankok, mint az HSBC vagy a Citigroup pedig, bár nehezebben tudják majd növelni piaci részesedésüket, jelentős profitnövekedéssel számolhatnak. Bloomberg elemzői arra számítanak, hogy a nyitás úgy átalakítja majd Kína pénzügyi szektorát, mint ahogy a WTO-ba való 2001-es belépés átalakította az ország gyártási szektorát.A tanulmány először is arra számít, hogy a külföldi bankok árbevételei 2030-ra megtízszereződhetnek - 188,4 milliárd jüanra -, ennek ellenére mégis viszonylag kicsi játékosok maradnak a masszív kínai piacon (részesedésük a jelenlegi 0,74%-ról 3,6%-ra nő majd). A szakemberek arra számítanak, hogy a külföldi bankok térnyerése stabiliabb bankszektort és prudensebb hitelezést hoz majd.A külföldi bankok teljes eszközállománya Kínában a jelenlegi 3200 milliárd jüanról 18 800 milliárd jüanra nő majd, miközben a piaci részesedésük a jelenlegi 1,3%-ról 3,1%-ra nő majd.Az értékpapírpiacon is markáns változások várhatók: a külföldi tulajdonban lévő brókercégek 2030-ra megnégyszerezik majd a várakozások szerint profitjukat: a jelenlegi 113 milliárd jüanról 424 milliárd dollárra. A UBS már jelezte is, hogy le fog csapni a lehetőségre és többségi tulajdont szerez majd kínai leányában, ezzel együtt jelentős munkaerő-állománybővítést is tervez a svájci pénzintézet.Az életbiztosítási piacon már hat éve növekednek a díjbevételek, a külföldi cégek dinamikája különösen erős lehet. Jelenleg ezek a vállalatok 193 milliárd dollárnyi árbevételre tettek szert 2017-ben, az elemzők azzal számolnak, hogy ez az összeg 2030-ra 2000 milliárd dollár lesz, ami több mint tízszeres növekedést jelent. Az alapkezelői piacon is hasonló bővülést várnak a szakemberek: jelenleg 7400 milliárd dollárt kezelnek a kínai alapkezelők, ez a szám várhatóan 30 000 milliárdra nő majd 2030-ra. Ha a külföldi alapkezelők csak 6%-át megszerzik ennek a piacnak, már akkor 1800 milliárd dolláros vagyon elhelyezéséről rendelkezhetnek majd.