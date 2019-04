Rászálltak a hatóságok a német bankgyilkos fintechre is

"Számos hiányosságot" fedezett fel az N26 esetén a BaFin, a német pénzügyi felügyelet, a neobanknak mind személyzeti, mind kiszervezési, mind szervezeti szinten problémái akadtak. Azt nem lehet tudni, hogy pontosan mi volt a gond a fintechnél vagy hogy az ügyfelek közvetlenül érintettek-e, a BaFin már ki is adta a javításra kötelező határozatokat.A csak appon keresztül elérhető N26-nak jelenleg 2,5 millió ügyfele van Európa-szerte, rendelkeznek banki jogosítvánnyal is, sok másik pénzügyi startuppal ellentétben.Nemrég a Revolutra szálltak rá a brit hatóságok és a cég vezérigazgatóját többen is elkezdték támadni orosz származása és vélt orosz kapcsolatai miatt: