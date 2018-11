Razzia a Deutsche Banknál, esik az árfolyam

Az ügyészség közlése szerint a nyomozás jelenleg a Deutsche Bank két dolgozójára összpontosít, egy 46 és egy 50 éves munkatársra, továbbá lehetnek még eddig nem azonosított gyanúsítottak is.

A feltételezések szerint egyedül a 2016-os év során több mint 900 ügyfél együttesen mintegy 311 millió eurót utalt át egy, a Brit Virgin-szigeteken létrehozott céghez. A két gyanúsított nem jelentette a gyanús tranzakciókat, hiába volt elegendő bizonyítékuk.

A nyomozók a pénzintézet frankfurti székhelyét is átkutatták. A gyanú szerint a cégcsoport egyes dolgozói segítettek ügyfeleknek offshore cégeket alapítani különböző adóparadicsomokban és bűncselekményekből származó pénzt tisztára mosni.A frankfurti ügyészség nyilatkozata szerint a csütörtöki nagyszabású akció során hat épületet vizsgáltak át Frankfurt, Eschborn, illetve Gross-Umstadt városokban. A frankfurti ügyészség, a szövetségi rendőrség, az adórendőrség, illetve a bűnügyi hivatal összesen 170 alkalmazottja vett részt a műveletekben.A vizsgálódás a Panama-iratok kiértékelését követően kezdődött, mivel egyre erősödöttadóparadicsomokban, ahová a Deutsche Bankhoz tartozó számlákról utalták át pénzt - anélkül, hogy ezt a pénzintézet jelentette volna.A Deutsche Bank csütörtöki állásfoglalása megerősítette, hogy a rendőrség nyomozást folytat a Deutsche Bank több telephelyén. Hozzátették azt is, hogy a nyomozás a Panama-iratokkal kapcsolatos. A pénzintézet bejelentette azt is, hogy mindenben együttműködik a hatóságokkal és közölni fogják a további részleteket.