Reggeli meglepetés a legnagyobb svájci banktól

Jelentős mértékben, 32%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest a UBS adózás utáni eredménye, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a befektetési banki üzletágban 75%-kal nőtt az adó előtti profit, és erőteljesen növekedett a bank az amerikai kontinensen. A többi régióban, illetve üzletágban nem sikerült ilyen jól a negyedév, inkább stagnálás volt jellemző.Ehhez képest most sem a befektetési banki, hanem a vagyonkezelési tevékenységre vonatkozóan fogalmazott meg optimista célokat a menedzsment. A társaság jelzése szerint a globális vagyonkezelési divízióban az adózás előtti eredményt a korábban jelzett 10-15%-os mérték felső szélének megfelelően, várhatóan közel 15%-kal fogják növelni a következő három évben, miközben a nettó vagyonbeáramlás évi 2-4% lehet a divízióban a világ legnagyobb vagyonkezelőjének számító svájci banknál.Mindez azért is érheti meglepetésként a piacot, mert szeptemberben Sergio Ermotti vezérigazgató még arról beszélt, hogy a vagyonkezelési üzletágban a tranzakciós bevételek visszaesésére számítanak, amit a többi üzletágban képesek egyensúlyozni. Most kifejtette, hogy a piaci feszültségek nyomán mérsékelten megnövekvő volatilitás pozitívan hathat a befektetési bank intézményi tevékenységére is.