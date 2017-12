Rejtélyes hackerek fosztogatják a bankokat, már 2,6 milliárd forintnyi összeget lenyúltak

A "Money Takersnek" (magyarul Pénz Elvevőknek) elnevezett hackercsoport 15 utahi, New York-i és kaliforniai bankot tört fel egy rakás orosz bank mellett - áll egy orosz kiberbiztonsági cég, az IB-Group jelentésében, amit az ABC News szemlézett.A hackerek a vállalat szerint most latin-amerikai bankok megtámadására és a Swift nemzetközi banki üzenetküldő rendszer feltörésére készülnek.A Money Takers 2016 májusában kezdte el pályafutását, először kisebb amerikai bankokat loptak meg, ahol kevesebb erőforrást tudtak szánni a kiberbiztonságra. Egyenként ezektől körülbelül 500 ezer dollárt emeltek el.A hackerek volt, hogy betörtek a bankok rendszereibe, kamuszámlákat nyitottak, majd eltörölték a készpénzfelvételi és túlköltési limiteket és levették a pénzt az ATM-eken keresztül. Néhány orosz bankba pedig úgy jutottak be, hogy a pénzintézet rendszergazdájának otthoni gépét feltörték, megszerezték az adatit, majd ezekkel léptek be a bankok rendszerébe és utalták át a pénzt saját számláikra.Mindehhez egy saját fejlesztésű programot, a MoneyTaker V.5.-öt használták, ahonnan a hackercsoport a nevét kapta.