Rejtett problémák tömkelegével küzd a világ második legnagyobb gazdasága

Az ázsiai Natixis elemzőcég egyik vezető kínai bankelemzője, Alicia Garcia Herrero úgy véli, hogy a bankok eszközminősége javul, de ez az egyetlen javulás, amit a kínai bankok fel tudnak mutatni - írja a South China Morning Post A likviditás helyzete a kisebb pénzintézeteknél különösen problémás, mivel nincs hozzáférésük akkora betétállományhoz, mint nagyobb versenytársaiknak. Emiatt instabilabb és drágább forrásokat használnak, jellemzően a bankközi piacról, rövid kötvények kibocsájtásával vagy úgynevezett vagyonkezelési termékek (WMP-k) értékesítésével vonják be ezeket.A felügyeleti szervek ráadásul egyre jobban beleavatkoznak ezeknek a forrásoknak a használatába is a megnövekedett kockázatok miatt, emiatt viszont a bankok újabb, még kockázatosabb forrásokat keresnek, mivel betétállományukat továbbra sem tudják kellően növelni.Ennek pedig nemcsak a likviditásra, hanem a szolvenciára nézve is kártékony hatása van. Az IMF múlt héten tett közzé egy jelentést, amelyből kiderült, hogy a vizsgált 33 kínai bankból 27-nek nincs megfelelő tőkéje ahhoz, hogy túléljen egy jelentős gazdasági sokkot. Erről itt írtunk:Emellett a bankok nyereségét rontja majd a kamatmarzsaikra nehezedő nyomás, a vagyonkezelésen szerzett díjbevétel pedig erodálódik majd, ahogy a felügyelet az árnyékbank-szektor ellen fellép.Legalább a nem teljesítő hitelállomány javul: a Natixis saját (a kínai hivatalosnál lényegesen pesszimistább) kalkulációja szerint a kínai bankok nem teljesítő hitelállománya a tavalyi 5,61%-ról 5,3%-ra esett 2017 harmadik negyedévében.