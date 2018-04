Rekordmagas bevétellel indította a negyedévet a Bank of America

A tavalyi bázishoz képest jelentősen javultak a Bank of America számai: a 21,546 milliárd dolláros eredményt most sikerült egészen 23,125 milliárd dollárig feltornázni, míg a 41 centes tavalyi Q1-es bázishoz képest az idei EPS 60 cent lett. A negyedéves profit 6,92 milliárd dollárt lett a tavalyi első negyedéves, 5,34 milliárd dollárhoz képest.

A jelentős növekedést részben a tavalyi év végén bemutatott, Donald Trump elnök nevével fémjelezett adócsökkentés magyarázza, melynek a bankok nagy haszonélvezői voltak.Emellett ráadásul a Fed is folyamatosan emeli a kamatokat, ebben a negyedévben döntöttek hatodszor az emelés mellett, mióta a jegybank 2015 decemberében a szigorítás útjára lépett. A Bank of America lakossági ága 2,7 milliárd dolláros bevételre tett szert részben ennek köszönhetően, amely 42%-os növekmény a tavalyi bázishoz képest.Az első negyedéves kereskedési bevételeket ráadásul megdobta a piacokon tapasztalható volatilitás is. 1,5 milliárd dolláros bevételre tett szert a pénzintézet kereskedési üzletágán keresztül, összességében 6%-os növekményt jelent a tavalyi bázishoz képest, a részvénypiaci kereskedésből viszont 38%-kal többet tettek zsebre, mint tavaly ilyenkor.A vagyonkezelési üzletág bevétele 34%-ot növekedett 1 milliárd dollárra, miközben a globális üzletág bevétele 2 milliárd dollárra nőtt, ami 17%-os változást jelent.

"Erős ügyfélaktivitás, növekvő globális gazdaság és szilárd amerikai fogyasztói aktivitás vezetett a rekordmagas negyedéves bevételekhez. Növeltük a hitelállományunkat 45 milliárd dollárra minden üzleti szegmensünkben és a betétállományunkat is növeltük 41 milliárd dollárra" - kommentálta az eredményeket Brian Moynihan, a Bank of America vezérigazgatója.Nyitás előtti kereskedésben jelenleg 0,7%-os elmozdulást mutatnak a Bank of America részvényei.