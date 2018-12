Rekordmélységben a Deutsche Bank árfolyama, sokan felvásárlási célpontot látnak benne

nem tud arról, hogy a Deutsche Bank felvásárlási célpont lenne,

nem tervezik, hogy a német bank összeolvadjon a svájci UBS-szel vagy a német Commerzbankkal.

A héten már írtunk arról, hogy olyan mértékben esett a német bankok tőzsdei árfolyama az elmúlt hetekben, hogy a második legnagyobb német bank, a Commerzbank kapitalizációja gyakorlatilag már csak akkora, mint az OTP piaci értéke Egyébként a legnagyobb német banké, a Deutsche Banké is már csak közel 70 százalékkal magasabb, mint az OTP értéke, a 16,8 milliárd euró aprópénznek tűnik ahhoz képest, hogy mekkora pénzintézet a Deutsche Bank.Nem véletlen, hogy sokakban felmerül, mikor veszi már meg valaki a német bankot. Most a Deutsche Bank vezérigazgatója is reagált a találgatásokra, Christian Sewing a német Bildnek elmondta,Sewing ehhez még hozzátette, hogy a Deutsche Bank jó úton halad afelé, hogy három év után ismét nyereséges legyen, ez pedig látszani fog majd a részvényárfolyamon is.Ami egyébként új rekordmélységbe esett pénteken, kevés olyan ijesztően csúnya chartot látni, mint amilyen a német banké.