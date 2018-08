Rekordprofit az OTP nevű pénzgyárnál

Vert mindent

Minden fontosabb soron jobb számokat hozott az OTP, mint amire az elemzők számítottak, a "felülteljesítés" már összes bevétel soron indul, és bár a működési költségek magasabbak lettek a vártnál, a működési eredmény is túlszárnyalta a várakozások átlagát. A bank a vártnál kevesebb céltartalékot képzett (Magyarországon és Bulgáriában ct-felszabadításra került sor), nagyrészt ennek köszönhető, hogy az adózott eredmény jóval magasabb lett annál, mint amire az elemzők számítottak. A 89,5 milliárd forint új rekord, nem is kicsi.

Közel 90 milliárd forint, ekkora profitot ért el az OTP nevű pénzgyár a második negyedévben, három hónap alatt többet, mint amennyit 2011-ben, 2013-ban és 2015-ben egész évben. Az előző rekord egy éve volt, akkor 80,7 milliárd forint pörgött ki, előtte pedig még a válság előtt sem volt ehhez hasonló magas profitja az OTP-nek, az egyetlen kivétel a 2008 harmadik negyedév, de azt az eredményt az OTP Garancia eladása tolta meg.

A rekordprofit úgy jött össze, hogy a román és a szlovák OTP is veszteséges volt, és az orosz (a bank számai már a beintegrált Touch Bankéval együtt láthatók, annak a veszteségével együtt), az ukrán és a horvát bank (itt idén júniusban volt egy jelentős céltartalékolás egy meg nem nevezett cégcsoport, vélhetően az Agrokor miatt) profitja is visszaesett, csakhogy a magyar operáció minden idők második legmagasabb profitjával, 56 milliárd forinttal tolta meg a csoportot (ennek egy részét MOL-OTP saját részvény csereügylet átértékelési eredménye magyarázza), a mindig megbízható bolgár DSK pedig hozott még 13 milliárd forintot, így lett meg az új rekord. Az első félévben egyébként a csoportba tavaly bekerült bankok közül a horvát Splitska 6,6 milliárd forint, a szerb Vojvodjanska pedig 1,2 milliárd forint profitot termelt. A rekorderedményhez az is kellett, hogy a magyar és a bolgár banknál összesen 15 milliárd forintnyi céltartalékot szabadított fel az OTP.

a MOL-OTP saját részvény csereügylet átértékelési eredménye

forintgyengülés

leányvállalati befektetések átértékelése miatt jelentkező értékvesztés elszámoláshoz illetve visszaíráshoz kapcsolódó adóhatás, és goodwill leírás (OTP Ingatlanlízing)

céltartalék felszabadítás a magyar és a bolgár operációban

Agrokor-céltartalék a horvát banknál

a Splitska és Vojvodjanska integrációjával kapcsolatban felmerült költségek

szlovák bankadó

Összességében az OTP eredményét javította:Az eredményt rontotta:A számviteli ROE 21,9 százalékra emelkedett, amihez hasonlót láttunk már az elmúlt években az OTP-nél, ennél sokkal magasabbat azonban csak egy évtizeddel ezelőtt.

És ha már rekordok: a csoport összes bevétele 7,5 százalékkal közel 220 milliárd forintra emelkedett, hajszálnyival, 56 millió forinttal túlszárnyalva a korábbi, még 2013 második negyedéves csúcsot. Az új rekordban nagy szerepe van a Splitskával megerősített horvát OTP-nek, amelyik közel 20 milliárd forintot hozott, és a Vojvodjanskával megtámogatott szerb banknak, amelyiknek a bevétele 2-ről 7 milliárd forint fölé ugrott, de az ukrán OTP is kezd magára találni, igaz, a 11 milliárd forintos bevétel még mindig jóval alacsonyabb, mint a 2008-as válság előtt/alatt. Organikusan egyébként 2 százalék körül nőttek volna a bevételek, vagyis az új bankok sokat hozzátettek a bevételek megugrásához.

Marzsszűkülés, állománybővülés

Több operációban, így a magyarban, a bolgárban és az oroszban is folytatódott a marzserózió, amit részben az adott országok kamatkörnyezetének változása befolyásolt, de az erős üzleti aktivitás miatt fokozódó verseny is kedvezőtlenül hatott, Bulgáriában pedig a folytatódó eszközátárazódás hatott negatívan.

A kamatmarzs szűkülését bőven ellensúlyozza azonban a hitelállományok bővülése, a teljesítő állomány az előző negyedévhez képest 5,4 százalékkal nőtt, elsősorban a magyar, a bolgár, a horvát és a szerb banknak köszönhetően. A negyedéves 401 milliárd forintos növekedésből 247 milliárdot a vállalati hitelek adtak, a teljesítő lakossági hitelállomány 130 milliárd forinttal nőtt, az alkategóriák közül erős volt a nagyvállalati, az önkormányzati és a lakossági fogyasztási hitelállományok bővülése, a jelzáloghitelek állománya azonban csak 2 százalékkal, 37 milliárd forinttal nőtt.

Emelkedő működési költségek, alacsony kockázati költségek

A működési költségek az előző negyedévhez képest 7, az egy évvel korábbihoz képest pedig 13 százalékkal ugrottak meg, vagyis a bevételek növekedésénél jóval nagyobb mértékben emelkedtek, ami több dolognak tudható be. Egyrészt az előző negyedévhez képest 5 százalékkal nőttek a személyi költségek, 9 százalékkal az adminisztratív jellegű költségek, amin belül az üzleti aktivitást támogató marketing költések közel duplázódtak, és a forint gyengülése is negatívan hatott.

A késedelmes hitelek aránya 8,1 százalékra csökkent, ennél alacsonyabban utoljára 9 éve állt a mutató, minden operációban csökkent a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya, miközben a legtöbb banknál nőtt a fedezettség.

Az OTP a várt 7,3 helyett csak 2,1 milliárd forint céltartalékot képzett, ami úgy jött ki, hogy Oroszországban (8,9 milliárd forint, előre jelezte a menedzsment, részben a folyósítás szezonalitása következtében alacsonyabb bázis miatt nőttek a kockázati költségek), Horvátországban (3,3 milliárd forint, itt egy nagyobb vállalati kitettségre képzett céltartalékot a bank), Romániában (2,7 milliárd forint, ezt a gyengébb növekedési kilátásokkal magyarázza a menedzsment) és Szlovákiában (1,5 milliárd forint) céltartalékolásra került sor, a magyar és a bolgár banknál viszont 14,4 illetve 1 milliárd forint céltartalékot szabadított fel az OTP.

Magasan és alacsonyan árazott egyszerre

Az OTP árazása már évek óta bizonyos szempontból furcsa, mivel van olyan árazási mutató, amely alapján az OTP-részvények drágák, és olyan is, amik szerint pedig kifejezetten olcsók.A bankrészvények árazásánál leginkább használt mutató, az ár és a könyv szerinti érték hányadosaként kiszámítható P/BV-mutató alapján az OTP már évek óta a magasabban árazott papírok közé tartozik, az európai bankrészvények között ebből a szempontból az egyik legdrágább papír az OTP, viszont az alábbi ábrán jól látható, hogy nem véletlenül van úgy árazva az OTP, ahogy, mivel a magyar bank profitabilitása (itt a saját tőke arányos megtérülés) is kiemelkedő.

Viszont az is igaz, hogy az OTP-nél egy nagyon komoly profitfordulat zajlott le az elmúlt években, a bankcsoport profitja csúcson van, az elemzők pedig azzal számolnak, hogy a következő években már nem várható masszív profitbővülés (persze ha az OTP további, nagyobb akvizíciókat hajt végre, akkor az új bankok hozhatnak nagy profitugrást), ennek megfelelően viszont az ár és a profit hányadosaként összeálló P/E-ráta viszont alacsony az OTP-nél.

Adatbánya

Az elmúlt hónapokban egyébként azt láttuk, hogy egyre több elemző egyre inkább P/E alapon árazza az OTP-t, mivel P/BV alapon már nehéz megmagyarázni a magas célárakat.

