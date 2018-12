Rendkívüli jutalmat kap minden OTP-s dolgozó

A Csányi Sándor elnök által jegyzett belső tájékoztató levél a döntést a bankcsoport 2018-as sikeres évével indokolja. Az OTP első embere szerint a társaság belépett az európai mércével mérve is jelentős bankok közé.

az egyhavi rendkívüli jutalom független attól a kéthavi jutalomtól, amit minden OTP banki dolgozó évente kap, teljesítményétől függően.

Év végén egyszeri jutalommal ismeri el az OTP csoport a magyarországi leányvállalatainak minden munkavállalójának teljesítményét. Az egyhavi alapbérnek megfelelő rendkívüli jutalmat több mint tízezer alkalmazott kapja meg, még az ünnepek előtt.November végén írtuk meg, hogy idén a csoport eredménye elérheti az 1 milliárd eurót, amivel nagyjából akkora lehet a nettó profitja, mint a második legnagyobb német banknak és mostanra már nagyobb az OTP piaci értéke, mint a Commerzbanké. A levélben a bankcsoport elnöke az eddigi eredmények közül felidézi a horvátországi bankjaik sikeres, és szerbiai bankjaik éppen zajló összeolvadását, a Bulgáriában kezdődő összeolvadási folyamatot, az albán piacra történő belépést, valamint a jelenleg is folyamatban lévő digitális fejlesztéseket, az agilis modell elindulását.A Portfolio úgy tudja, hogy a bank mellett a hazai csoporttagok munkavállalói is részesülnek a rendkívüli juttatásban (köztük az OTP Faktoring, a Merkantil Bank, az OTP Travel, a Monicomp Zrt., az OTP Alapkezelő és az OTP Ingatlan Alapkezelő), így összesen a döntés több mint tízezer embert érinthet.Az egyértelműen kiderül az elnöki levélből, és ezt egy belsős forrásunk meg is erősítette, hogy