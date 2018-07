Rendszerszintű problémát okozhat a kínai hatóságok újabb fellépése

Az egyik leminősített cég, a Guiyang Rural Commercial Bank nem teljesítő hitelállománya megtízszereződött két év alatt - nagyjából hasonló folyamatok várhatók a többi érintett vállalatnál is.Kína valóságos hadjáratot indított az árnyékbankszektor ellen: a mintegy 10 000 milliárd dolláros piacot elsősorban azért célozták meg, mert átláthatatlanul, kockázatosan hiteleznek és számos csőd szélén álló vállalatot tartanak lélegeztető gépen újabb és újabb hitelek folyósításával. A felügyelet ráadásul a nem teljesítő hitelek definícióját is megváltoztatta, mellyel még nagyobb nyomást rakott a kisebb kínai pénzintézetekre."A kisebb és közepes méretű bankok a leggyengébb láncszem a hitelcsökkentési folyamatban, mivel nincs kellő betétállományuk és a piaci forrásokra támaszkodnak. Mivel ezek a hitelintézetek gyakran üzletelnek nem banki pénzügyi szereplőkkel, a kockázataik átterjedhetnek más piacra és akár a teljes pénzügyi rendszert is veszélyeztethetik," mondta Grace Wu, a Fitch hongkongi elemzője.A leminősítés mellett a tanácsadócégek még hat másik pénzintézet kilátásait is negatívra minősítették semlegesről.Ha mindez nem lenne elég, a kormány további fellépést tervez, mellyel a vagyonkezelési termékeket szabályoznák; ez a kisebb bankok esetén nemcsak egy fontos finanszírozási csatorna, hanem egy jelentős bevételi forrást is jelent.