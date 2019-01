Retteghetnek a dán bankárok - Kemény büntetésre számíthatnak, ha hibáznak

Kemény szabályokat vezetne be a dán pénzügyi felügyelet a pénzintézetek vezetőivel szemben a Danske Bank pénzmosási botránya után, ehhez a felügyelet elmondása szerint a brit példára épít majd.A briteknél jelenleg a felügyelet hatáskörébe tartozik többek között az is, hogy pénzbírsággal vagy eltiltással büntesse a vezető bankárokat, ha az ő irányításuk alatt történnek visszaélések vagy szabálytalanságok a banknál.A dán felügyelet kormányhoz eljuttatott javaslata szerint a jövőben vizsgálni kellene a bank menedzsmentjére vonatkozó szigorúbb előírások szükségességét, a felsővezetőkre kiterjedő teszteket és a pénzmosási törvény megszegése esetén kiszabható bírságokat is.A felügyelet szerint szükség van a bankokon belül egy szigorúbb védelmi rendszer kiépítésére, a felügyeltnek eljuttatott banki információk bővítésére, mint ahogy a banki belső "besúgók" fokozott védelmére is.