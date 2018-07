Rettegnek a bankok, megeszi a vacsorájukat a Facebook és a Google

Facebook

Amazon

Miután a Facebook nemrég elindította Amerikában a Facebook Paymentset, tavaly decemberben kiderült, hogy a vállalat e-money és fizetési rendszerek üzemeltetéséhez szükséges licencet kapott Írországban. Ezzel lényegében a világ legnagyobb közösségi médiaoldala is belépett az európai fizetési piac feletti dominanciáért vívott fintechháborúba. Egy friss EU-s direktíva, a PSD2 előírja a bankoknak, hogy hozzáférést kell adniuk külsős szolgáltatóknak adataikhoz és szolgáltatásaikhoz, már ha erre az ügyfél engedélyt ad. Vélhetően ezt a szabályozást kihasználva repül majd rá a Facebook is eleinte a fizetési piacra, majd más banki szolgáltatásokra is.A Facebook üzenetküldő funkcióján, a Messengeren keresztül egyébként számos bank, biztosító és egyéb pénzintézmény tette mára is többé-kevésbé elérhetővé szolgáltatását. Többnyire chatbotos funkciókról van szó, melyen keresztül érdeklődni lehet bizonyos termékekről és szolgáltatásokról, de bizonyos esetekben (például a magyarországi Allianznál utasbiztosítások esetén) akár szerződést is lehet kötni.Több olyan ország is van (pl. Egyesült Királyság, Kanada és az Egyesült Államok), ahol pénzt is lehet küldeni Messengeren keresztül közvetlenül beszélgetőpartnerünknek. Ez a funkció a hangfelvevő és a játék ikonja közt érhető el. Az is előfordulhat, hogyha pénzről beszélünk ismerősünkkel, az M nevű facebookos chatbot ezt felismeri és automatikusan feldobja a fizetés indításának lehetőségét. Ilyenkor egyszerűen beírjuk a kártyaadatainkat és hogy mennyi pénzt akarunk küldeni, a többit a közösségi médium intézi. A szolgáltatás egyébként maximum 250 font küldésére használható, ingyenes és a rendszer védelmét "banki szintű" biztonsági rendszer látja el.Könnyen lehet, hogy hosszú távon hasonlóan tudunk majd befektetni, hitelt felvenni vagy éppen bankszámlát vezetni a Facebooknál. Ez a hagyományos pénzügyi intézményeket főleg azért aggasztja, mert a közösségi médiumnak több mint 2,2 milliárd felhasználója van és jelentős hányaduk áttérhet a Facebookon keresztüli pénzügyi ügyintézésre. Hasonló tendenciát már láthattunk Kínában a Tencent WeChat nevű közösségi médiumának esetén, amelynek egymilliárd felhasználójából már 800 ezer a WeChat Pay nevű alkalmazást használja fizetésre. Erről itt írtunk:

Google

Az Amazon már régóta foglalkozik hitelezéssel; Amazon Lending nevű platformjához azonban csak meghívásos alapon lehet hozzáférni. Olyan kereskedők igényelhetik, akik utána az Amazonon értékesítik a termékeiket. 1000- 80 000 dolláros összegeket igényelhetnek a platformon keresztül, 2-13%-os THM mellett, maximum hat hónapos futamidő mellett.Arról egyelőre nincs szó, hogy az Amazon ezt a szolgáltatást elérhetővé tenné lakossági ügyfeleknek is, arról viszont nagyon is, hogy a techcég folyószámla-szolgáltatást indítana. Az Amazon jelenleg a Capital One-nal és a JP Morgannel is tárgyal az Amazon Checking Account elindításáról; ez egy olyan folyószámla lenne, ami exkluzív lenne a techcég ügyfeleinek számára, idővel még az is lehet, hogy maga az Amazon vezetné. Amellett, hogy ez mind a cégnek, mind pedig az ügyfeleknek alacsonyabb költségeket jelentene, az amerikai techóriás az ügyfelek költési szokásait is jobban nyilván tudja majd tartani, sőt, előbb-utóbb hiteleket és befektetési termékeket is fel tud majd kínálni számukra. Mindez egyelőre úgy tűnik, nem feltétlen jelent veszélyt a hagyományos bankokra, hiszen az Amazon saját elmondása szerint inkább a pénzintézetekkel való partneri együttműködések kialakítására törekszik majd, nem akar felforgató lenni.Ezen kívül az Amazon működtet fizetési szolgáltatást is; az Amazon Pay segítségével akár külsős e-kereskedelmi platformokon is fizethetünk, viszont ehhez muszáj hozzárendelnünk egy más szolgáltatónál vezetett bankkártyát vagy hitelkártyát.

Apple

A Google digitális fizetési rendszere, a Google Pay már 2015 óta működik (eleinte Android Pay és Google Wallet néven, két külön szolgáltatásként ment). Akár más mobilfizetési rendszereknél (mint például a PayPalnál), itt is egy kártyát kell hozzárendelnünk az apphoz, melyről aztán fizethetünk. Az alkalmazás segítségével vásárolhatunk online és fizikális boltokban is, de átutalást is indíthatunk rajta keresztül. Egy webes felülettel sem kell bíbelődnünk, csak megadjuk a chatbotnak, kinek és mennyi pénzt szeretnénk küldeni, majd azonosítás és engedélyezés után teljesíti a tranzakciót az alkalmazás.Nem titok, hogy a Google hosszú távon bővíteni szeretné pénzügyi szolgáltatásait, viszont saját elmondása alapján inkább banki partnerségek segítségével tenné ezt, nem pedig konkurensükként. Vélhetően az azt jelenti, hogy a PSD2 előnyeit kihasználva a Google szeretné elérni, hogy a Payt a pénzügyi intézmények integrálják termékcsomagjaikba, cserébe a Google pedig appján keresztül elérhetővé teszi az ő befektetési és hiteltermékeiket. A Google Playstore platformján keresztül egyébként már most is számtalan banki alkalmazás elérhető.A Google egyébként nem áll messze attól, hogy maga is forgalmazzon pénzügyi instrumentumokat, hiszen a Google Finance szolgáltatáson keresztül már egyes termékek árfolyamának és fontosabb adatainak nyomon követésére most is van lehetőség. Nem túlzás azt állítani, hogy már csak egy forgalmazási engedély és egy "vétel" gomb választja el a céget attól, hogy maga is kvázi-brókercéggé váljon.Akár az Amazon, a Google is belekóstolt a kkv-finanszírozásba, a Lending Club személyek közti (P2P) hitelezővel együttműködve kétéves, maximum 600 ezer dollár összegű hiteleket kínálnak olyan amerikai vállalatoknak, melyeket a Google meghívás alapján választ ki.

Alibaba / Ant Financial

Az Apple az Apple Payen keresztül nyitott a pénzügyi szolgáltatások felé; az alkalmazáson keresztül lehetőség van fizikális boltokban és online is fizetni, ráadásul integrálták több másik alkalmazásba is, például az ExxonMobilnál. Akár a Facebooknál, az Apple üzenetküldő rendszerén, az iMessagen keresztül is lehetséges pénzt küldeni kiválasztott ismerősünknek, bár ez a funkció egyelőre még földrajzilag korlátozott.Az Apple a hitelezési piacon is megjelent. Ausztráliában a Latitude Financiallal közösen kiadtak egy kártyát, a CreditLine-t, melyet kamatmentesen (maximum 18 hónapos futamidőre) lehet Apple-termékek vásárlására használni, de lehet vállalkozásunk fejlesztésére és tanulmányaink finanszírozására is használni a rendszerben felvett hiteleket.A tavalyi WWDC konferencián egyébként szó volt arról is, hogy az Apple teljes mivoltában egy "bankká válik," ez egyelőre kimerül a fizetési rendszerek üzemeltetésében és a nagyon korlátozott célú hitelezésben, betétgyűjtésről és befektetési termékek forgalmazásáról egyelőre még nincs szó. Nem kizárt persze, hogy akár a többi techcég esetén ez tapasztalható, az Apple is nyit majd a befektetési szolgáltatások felé.Van már egyébként Apple Bank is, az 1863 óta létező New York-i pénzintézetnek azonban nincs köze az Apple techcéghez.

Az Alibaba / Ali Express fizetési szolgáltatója, a korábban Alipay néven működő Ant Financial a kínai mobilfizetési piac 55%-át magába olvasztotta, majd úgy döntött, ahelyett, hogy a Tencenttel szemben hazai pályán versenyzik, inkább elkezdett nemzetközileg is terjeszkedni, ehhez a projekthez pedig rekordösszegű, 14 milliárd dolláros forrásbevonási kört bonyolított le sikeresen.A kínai vállalat hatalmas veszélyt jelenthet a nyugati pénzintézeteknek, hiszen olcsóbbak, mint legnagyobb nyugati konkurensük, a PayPal és kiforrott mobilfizetési infrastruktúrájuk mellett már befektetési szolgáltatást és hitelt is nyújtanak. Övék a világ legnagyobb pénzpiaci alapja is, a Jue Baó, melyben 268 milliárd dollárnyi vagyon forog - a portfólió tavalyi hozama pedig kifejezetten jó, 3,9%-os volt, de működtetnek hitelezési és hitelbírálati rendszert is.Nem túlzás azt állítani, hogy az Ant Financial appja minden, amit a nyugati mobilfizetési szolgáltatók egyelőre csak szeretnének elérni. Ha a kínai vállalat előbb veti meg a lábát a nyugati piacokon, mint a hagyományos techcégek "mobilbankjai," komoly fejtörést okozhatnak mint a nyugati bankoknak, mind pedig más, bankolás felé nyitó technológiai vállalatoknak.Az Ant Financialről itt írtunk részletesen:Források: Fitsmallbusiness Finextra , Wikipedia.