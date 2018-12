Riasztó jeleket hagyott figyelmen kívül a Goldman, kétmilliárdos bírságra készülhet

A Goldman 2012 óta áll üzleti partnerségben az 1MDB-vel, már az első találkozásuk alkalmával felmerült a "politikai és média általi vizsgálat", mint potenciális kockázat.A bankot most azzal vádolják, hogy a 2,7 milliárd dolláros sikkasztásban két szakemberük is segédkezett, a pénzintézetre a maláj ügyészség az eltulajdonított vagyon értéke feletti bírságot akar kiszabni. Több elemző is van, aki szerint reális egy 2 milliárd dolláros bírság, az ügyet az amerikai igazságügyi minisztérium is vizsgálja. A botrányról itt írtunk:A Goldman azzal védekezik, hogy az ügyben megvádolt két bankár a cégtől függetlenül cselekedett, a pénzintézetet pedig félrevezették a 1MDB-t menedzselő maláj hatósági szereplők.Mindenesetre a pénzintézet együttműködött az ügy célkeresztjében álló Jho Low-val, akit más bankok már 2011-ben elhajtottak, mert nem tudták ellenőrizni vagyonának hátterét. Egyes szakemberek szerint a pénzmosási ellenőrzési hiányosságok a Goldman ázsiai expanzióra való túlzott koncentrációjából fakadtak.