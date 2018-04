Rossz bank szívja majd fel az 1100 milliárd rubelnyi bedőlt hitelt

Vasilij Pozgyisev, az orosz jegybank elnökhelyettese hétfőn jelentette be, hogy három bedőlt, majd államosított bankból helyeznének át eszközöket a Trustbe, egy negyedik bedőlt bankba, utóbbit viszont már nem mentik meg.A Trust a csomaggal együtt egy 1100 milliárd rubelnyi hitelt is kap majd, éves 0,5% kamattal, majd visszaadja banki jogosítványát, ha a rossz hiteleket sikerül behajtani vagy leírni. Pozgyisev szerint egyébként három év alatt a nem teljesítő hitelek 40-60%-át be tudják majd hajtani.Nemrég Oroszország három nagybankot is államosított, az Otrityijét, a legnagyobb orosz magántulajdonban lévő bankot augusztusban szerezték meg, míg a B&N és a Promszvijázbank korábban került állami tulajdonba. Mindhárom pénzintézetet azért kellett államosítani, hogy a csődjüket elkerüljék.Az orosz jegybankelnök, Elvira Nabiullina azt tervezi, hogy összeolvasztja majd az Otrityijét a B&N-nel, majd 2020-ban bevezeti a tőzsdére az így keletkezett pénzintézeti konglomerátumot. A Promszvijázbank egy különleges hitelintézetként funkcionál majd tovább, amely az orosz hadiiparnak hitelez majd, így egyéb orosz bankokat nem sújtanak majd az amerikaiak szankciói.A jegybank egyébként már 626 milliárd rubelt öntött a bankokba, hogy újratőkésítse őket, valamint 1400 milliárd rubellel növelte a likviditásukat alacsony, 0,5%-os kamatozású hitelek folyósításával. Ennek a legnagyobb részét, 710 milliárd rubelt, az Otkrityije kapta.