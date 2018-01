Sberbank: nem akarunk kivonulni Magyarországról

Az orosz Sberbank nem folytat tárgyalásokat az európai leányvállalatainak értékesítéséről. Épp ellenkezőleg, a Sberbank erősíteni és tovább fejleszteni szeretné az egyre bővülő és jövedelmező európai piacon működő leányvállalatait. Ennek megfelelően 2018-ban a hazai Sberbank további növekedést tervez minden szegmensben, ahol jelen van

- áll a bank Portfolio-hoz eljuttatott hivatalos közleményében.Reggel írtunk arról, hogy a Financial Times forrása szerint a belorusz és a kazah kivételével valószínűleg több külföldi leánybankját is eladja az orosz pénzintézet, ami a magyar leánybank értékesítését is jelentené.