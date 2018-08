Sberbank: nem vonulunk ki Magyarországról

Az orosz Sberbank nem folytat tárgyalásokat az európai leányvállalatainak értékesítéséről. Épp ellenkezőleg, a Sberbank erősíteni és tovább fejleszteni szeretné az egyre bővülő és jövedelmező európai piacon működő leányvállalatait. Ennek megfelelően 2018-ban a hazai Sberbank további növekedést tervez minden szegmensben, ahol jelen van.

Legutóbb idén januárban számoltunk be a Sberbank magyarországi kivonulásáról szóló találgatásokról. Ekkor terjedt el, hogy eladná a Sberbank török leánybankját, a Denizbankot, amelyet nem is olyan régen, 2012-ben vásárolt közel 3,5 milliárd dollárért a Dexiától. Azóta a tranzakciót nyélbe ütötték, a török bank a dubaji Emirates NBD kezébe került.A Financial Times forrása szerint a belorusz és a kazah kivételével valószínűleg többi leánybankját is eladja az orosz pénzintézet. Utóbbi a magyar leánybank értékesítését is jelentette volna, a magyar Sberbank azonban alábbi közleményével cáfolta akkor a találgatásokat . Ennek megfelel Igor Kolomejszkij mostani nyilatkozata is.