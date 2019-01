Sok pénzt kaszálhatnak a Wall Street nagyágyúi egy fontos privatizációs híren

Az USA-ban több hedge fund is arra játszik, hogy a két jelzálog-finanszírozót előbb utóbb privatizálják, a pletykák jelentősen felhajtották a Fannie Mae és a Freddie Mac részvényeinek árfolyamát, a törzsrészvények csak idén 170%-ot mentek, az elsőbbségi részvények pedig több mint 37%-ot.A nagy alapkezelők közül a Capital Group, a Discovery Capital Management, a Blackstone Grouphoz tartozó GSO Capital Partners, a Paulsson& Co, a Perry Capital és a Pershing Square Capital Management is tart a két cég papírjaiból.A két jelzáloghitel-finanszírozót a 2008-as válság idején volt kénytelen kimenteni az állam, azóta pedig rendre felmerülnek a privatizációval kapcsolatos pletykák. Most is ez történt, az ügyhöz közeli források szerint a kormány szeretné mihamarabb tető alá hozni a privatizációt, ennek hatására pedig meglódult a két pénzintézet részvényárfolyama.