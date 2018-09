Stagnáló nyereség, kiugró hitelezés a Budapest Banknál

A közlemény szerint a csoport mérlegfőösszegét az erőteljes üzleti növekedés nyomán 18 százalékkal 1146 milliárd forintra növelte a tavalyi év azonos időszakához képest.

A bank az idén először készíti féléves pénzügyi beszámolóját a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint, korábban az MSZSZ (Magyar Számviteli Szabályok) szerint készült a mérleg, így a 2017. és a 2018. félévi adatok összevethetősége korlátos.Kiemelik: a bankcsoport továbbra is kiegyensúlyozottan nyereséges volt 2018 első félévében. A nyereséget főként az új hitelkihelyezések - különösen a jelzáloghitelezés, személyi kölcsönök és vállalati hitelezés - növekedése, illetve az ennek nyomán növekvő hitelportfolió eredményezte, és pozitívan befolyásolta azt a folyamatosan javuló portfólióra képzett értékvesztés csökkenése is. Az eredményt továbbra is jelentősen befolyásolta a tartósan alacsony kamatkörnyezet.A pénzintézet ügyfelekkel szembeni nettó követelésállománya (709 milliárd forint) 18 százalékkal, ügyfelekkel szembeni kötelezettségállománya pedig 28 százalékkal (808 milliárd forint) nőtt. A bankcsoport2018 első félévében, 19 milliárd forintot tettek ki, ami alig 1 százalékos változás.A bank leszerződött(a mikrovállalatokkal együtt, lízing nélkül), 652 milliárd forintra nőtt, a lízingállomány pedig 27 százalékkal, 113 milliárd forintra bővült.A lakossági üzletág is kiemelkedően teljesített: 2018 első félévében az előző év azonos időszakához képesthelyezett ki a bank - írták.A bank az első félévben 30 ezer új hitelkártyát bocsátott ki, és június végén a betéti kártyákkal együtt már több mint félmillió aktív kártyát kezelt. A társaság a második félévben új kártyarendszert vezet be; ez a korábbi tulajdonosról, a GE-ről való leválás utolsó, legnagyobb szabású projektje.