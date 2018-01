Surranópályán törnek előre kis magyar bankok

az alacsony kamatkörnyezetben nagyon szűk az elérhető kamatmarzs, ezt igazán a hitelvolumen, illetve a díj- és jutalékbevételes szolgáltatások bővítésével lehet kompenzálni a bevételekben, vagyis valamilyen értelemben növelni kell a méretet,

a bankszabályozás szigorodása, az állami terhek és a digitalizációs kényszer olyan ráfordításokat jelent a bankok számára, amelyeket kis méret mellett (különösen külföldi anyabank híján) nagyon nehéz kitermelni.

Bebizonyította a válság és az azt követő néhány év, hogy a méret igenis számít a magyar bankpiacon. Többek között azért, mertA fentiekből a magyar bankszektor koncentrálódása következne, de ez nem történt meg az elmúlt évtizedben. Több nagybank saját problémáival és hitelleépítésével magyarázható, hogy 10 év alatt 73%-ról 71%-ra csökkent a 10 legnagyobb szereplő részesedése a hitelintézeti szektorban az MNB adatai szerint.

Az alábbi ábrán sötétszürke színnel jelöltük azon hitelintézetek összesített mérlegfőösszegét, amelyek nem tartoznak a nyolc nagybank vagy ezek érdekeltségei közé. Látható, hogy míg a nagyok még 2016 végére sem tudták elérni a válság előtti méretüket, a kisebbek több mint duplájára növelték mérlegfőösszegüket.

Ha a részvénytársasági hitelintézetek mellett megnézzük a takarékszövetkezeteket és a fióktelepeket is, akkor azt látjuk, hogy míg előbbiek mérete jócskán csökkent 2008 óta, a fióktelepek mérlegfőösszege szintén több mint a duplájára emelkedett.

A mai Takarék Csoport hoz tartozó hitelintézetek (Takarékbank, FHB Kereskedelmi Bank és FHB Jelzálogbank, valamint Pannon Takarék Bank, Mohácsi Takarék Bank, Kinizsi Bank), amelyek vegyes képet mutatnak: a Takarékbank és a takarékszövetkezetből lett bankok növekedni tudtak, az FHB esetében pedig átrendeződés történt a jelzálogbank felől a tulajdonában lévő kereskedelmi bank felé.

A külföldi tulajdonú kis- és középbankok , amelyek közül a Volksbankból lett Sberbank, a Commerzbank, a Sopron Bank és a Porsche bank méretének csökkentésével, a távol-keleti érdekeltségként működő KDB Bank és Bank of China viszont látványos növekedésével veteti magát észre a listán. A magas marzsú fogyasztási hitelezésben aktív, és ezért az egyik legnyereségesebb banknak számító Magyar Cetelem Bank az utóbbi években ismét nőni tudott.

Hazai tulajdonban lévő független kis- és középbankok , amelyek jellemzően növekedtek az elmúlt években: ide sorolható a mostanság Hegedüs Éva vezérigazgató többségi tulajdonába kerülő Gránit Bank, a Banco Popolarét pár éve megvásároló Magnet Bank, a takarékszövetkezeti integrációból kimaradt, Garancsi István-féle Duna Takarékbank, illetve a szintén kimaradt Polgári Bank, valamint a Matolcsy György unokatestvére, Szemerey Tamás által fémjelzett NHB Bank.

Állami szereplők (MFB, Eximbank), amelyek növelték aktivitásukat a válság eleje óta, és 2008-hoz, illetve 2016-hoz képest is nőtt a mérlegfőösszegük. Különösen az Eximbank exportfinanszírozási tevékenységének növekedése volt látványos 2012 és 2016 között.

A lakás-takarékpénztárak , amelyek közül a Fundamenta növekedése emelhető ki, a társaság nemcsak a megtakarítások gyűjtésében jeleskedett, de a lakáshitelezésben évekig piacvezető volt.

Nem hitelintézetként tevékenykedő, de ide sorolt szereplők (KELER, AVHGA, Garantiqa).

A fióktelepek hiányos adatai miatt a részvénytársaságként működő hitelintézeteket tudtuk tüzetesebben megvizsgálni, kiszűrve a nagyobb bankcsoport tulajdonában lévőket. Hat csoportba érdemes sorolnunk őket:Az alábbi ábrához tudni kell: a nagybankok közé közel 1000 milliárd forintos mérlegfőösszeggel lehetne bekerülni (az MFB és az Eximbank állami bankként e szempontból nem releváns).

Ugyanez az alábbiak szerint néz ki a fióktelepeknél (a Citibank még a lakossági és kártya üzletág Erste Banknak történt eladása előtt volt közvetlenül 2016 végén). A listán nem szereplő Banco Primus, Deutsche Bank és Oberbank (valamint a fent egyébként szereplő Bank of China fióktelepe) nem járult hozzá, hogy az MNB közzétegye adatait.

A fentiek közül a legnagyobb mértékben a Bank of China növelte méretét 2008 óta, itt azonban nem a hitelezés, hanem a betétállomány megugrása okozta ezt, és egyébként is alacsony bázisról indult a bank. Az Eximbanknál és az NHB Banknál egyértelműen a hitelkihelyezések jelentették a méretnövekedés hajtóerejét (utóbbinál is 100% felett volt 2016 végi hitel/betét arány), a Gránit Banknál és a Pannon Takarék Banknál pedig szintén látványosan nőtt a hitelállomány, de konzervatív hitel/betét arány mellett. A nagyobb középbankok közül a Sberbank és az FHB Jelzálogbank viszont jelentős méretcsökkenésen esett át.

Amikor fent azt írtuk, hogy kevés a sikertörténet a kis- és középbankok körében, akkor arra is gondoltunk, hogy még a profitabilitási szempontból már nagyon jó évnek számító 2016-os esztendőben is kevesen voltak, akik 10% feletti tőkearányos megtérülést tudtak elérni. Profitabilitás szempontjából az említett, fogyasztási hitelezésben aktív Cetelem mellett a lakás-takarékpénztárként működő Fundamentának, illetve mindössze három másik hitelintézetnek (Magnet Bank, Takarékbank, Duna Takarék Bank) sikerült ez.A fentiekben szereplő banknevek sok esetben változtak az elmúlt években, a növekedési számokat minden esetben a jogelőd bank adatából mint bázisból kiindulva igyekeztünk bemutatni. A névváltozásokban nyújt eligazodási lehetőséget az alábbi táblázat a válság eleje óta végbement jelentősebb banki tranzakciókkal.