Szabálytalanságok egész sorát találta az MNB az NHB Banknál

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) - korábban elfogadott felügyelési ütemterve részeként - átfogó ellenőrzést végzett az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.-nél (NHB Bank). A vizsgálat 2015. december 31. napjával kezdődően tekintette át a hitelintézet pénzügyi szolgáltatási tevékenységét.A jegybanki vizsgálat egyebek mellett megállapította, hogy a vállalatirányítás területén az NHB Bank kiszervezett tevékenységeinek bejelentése, ellenőrzése és szabályozása nem felelt meg teljes körűen a jogszabályi előírásoknak. A hitelkockázat kezelés körében probléma volt többek között a bank ügyletminősítési eljárásával, valamint az ügyfélminősítésre, a kockázatvállalásra (különösen a döntéshozatali mechanizmusra) és a fedezetértékelésre vonatkozó szabályzataival, illetve azok alkalmazásával.Hiányosságokat tárt fel továbbá a bank likviditási és piaci kockázatkezelését, számviteli gyakorlatát, egyes nyilvántartásait, az informatikai rendszer védelmét és a tőkemegfelelés felülvizsgálatát érintően. Probléma volt emellett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére irányuló tevékenysége - elsősorban a tényleges tulajdonosok ellenőrzése - körében is.Az eljárás több, elsősorban az adatszolgáltatási rendszert és a kapcsolódó belső szabályozási gyakorlatot érintő adatszolgáltatási problémát is azonosított. A jegybank kiemelt fókusszal vizsgálta az adatszolgáltatási hibákat, és - mint azt több korábbi bírsághatározata is jelzi - a jövőben is kiemelt szigorral lép fel az e téren jogsértést elkövető piaci szereplőkkel szemben.A vizsgálat megállapításai alapján a jegybank ma publikált határozatában határidő tűzésével kötelezte az NHB Bankot, hogy a feltárt hiányosságokat szüntesse meg, s erről - a hitelintézet vezető testületei által is megtárgyalt belső ellenőri jelentés megküldésével - számoljon be. Az MNB a jogsértések miatt 19 millió forint bírságot is kiszabott a hitelintézetre.A bírságösszeg meghatározásakor a jegybank súlyosító körülményként vette figyelembe a feltárt számos jogsértés magas vagy jelentős kockázati besorolását. Enyhítő körülménynek számított ugyanakkor, hogy a hiányosságoknak nem volt hatása az ügyfelekre, más piaci szereplőkre, és a hitelintézet több jogsértést már a vizsgálat alatt kijavított.