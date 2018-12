Szabálytalanul reklámozta személyi kölcsöneit a Raiffeisen, 11 millióra bírságolta az MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) fogyasztóvédelmi célvizsgálat keretében ellenőrizte, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. (Raiffeisen Bank) a személyi kölcsöneit érintő - televízióban, elektronikus levelekben, közterületi és online felületeken megjelenő - kereskedelmi kommunikációjában miként tesz eleget a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A jegybank eljárása során a bank 2017 évi reklámjait tekintette át.A vizsgálat feltárta, hogy a Raiffeisen Bank az általa értékesített személyi kölcsönöket úgy népszerűsítette, hogy a kommunikáció (reklámozás) során a teljes hiteldíj mutató (THM) értékét nem kellően figyelemfelkeltő módon jelenítette meg. A bank a különböző hirdetéstípusoknál ugyanis a törvényi előírás ellenére hangsúlyosabban (kiemelkedő betűmérettel és többszínű feltűnő mintás grafikával) tüntette fel a hitelkamat mértékét, mint az összes hitelköltséget bemutató (s így értelemszerűen magasabb értékű) THM-et.Az MNB további jogsértésként állapította meg, hogy a Raiffeisen Bank a hitelkamat mértékét is tartalmazó reklámjaiban a jogszabályban előírtnál alacsonyabb (1 millió forintos) hitelösszegen alapuló számítás feltüntetésével szerepeltette a hitel költségeit, a visszafizetendő összeget, a futamidőt és a törlesztőrészleteket is bemutató reprezentatív példát. A vonatkozó jogszabály szerint ugyanakkor - 1 millió forint felett is igényelhető hitelnél - a reprezentatív példát 3 millió forint hitelösszegű és 5 év futamidejű egyenletes törlesztésű hitelre kell meghatározni.A THM olyan százalékos mutatószám, amely egy évre vetítve tartalmazza a lakossági hitelek (pl. személyi kölcsön, hitelkártya, áruhitel, folyószámlahitel, jelzáloghitel) szerződésszerű teljesítéséhez kötődő valamennyi, a hitelhez és az adott pénzügyi intézményhez kapcsolódó, a tőkén felül fizetendő terhet (kamatot, egyéb költségeket és díjakat). Ha egy pénzügyi intézmény reklámokban, hirdetésekben a THM értékén kívül kamatot vagy más költséget is feltüntet, akkor ugyanitt reprezentatív példával - többek között - a teljes visszafizetendő összeget, a futamidőt és a törlesztőrészletek nagyságát is jól láthatóan és könnyen érzékelhetően be kell mutatnia., s kötelezte az intézményt a vonatkozó előírások jövőbeni betartására. A bírság összegének megállapítása során a jegybank többek között figyelembe vette, hogy a jogsértő gyakorlatok - tekintettel a vizsgált hiteltermék népszerűsítését célzó kommunikációs eszközökre - a fogyasztók széles körét érinthették.Az MNB felhívja a figyelmet arra, hogy a THM nem tartalmazza a hitel kamatának jövőbeni változásából eredő kockázatot, vagyis nem szemlélteti az esetleges kamatemelkedést és az ezzel járó törlesztőrészlet növekedést sem. Ezért - a lakáshitelekhez hasonlóan - a személyi kölcsönök esetében is célszerű a kockázatosabb változó kamatozású termékek helyett a hosszabb kamatperiódusú, fix kamatozású hiteleket választani.